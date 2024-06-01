США разом з іншими країнами можуть вжити заходів проти китайських фірм та фінансових установ через те, що Пекін підтримує РФ у війні проти України. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише Reuters.
"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - зазначив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл журналістам, відповідаючи на запитання, чи можуть бути мішенню для санкцій китайське керівництво і банки.
Раніше Кембелл заявляв, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння.
"Будуть зроблені кроки, не лише Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізуватимуть про наше глибоке невдоволення тим, що Китай намагається зробити у своїх відносинах з Росією на полі бою в Україні", - зауважив він.
Водночас у Державному департаменті повідомили, що в четвер чиновник зустрівся із заступником міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю та висловив стурбованість США через підтримку Пекіном російської оборонно-промислової бази, яка підриває європейську безпеку.
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Раніше міністр оборони Китаю Донг Цзюнь заявив, що країна не постачатиме зброю жодній зі сторін у війні в Україні.
"Ми дотримуємося нашого зобов'язання не постачати зброю жодній зі сторін конфлікту", - наголосило джерело, запевнивши, що Китай "застосував суворий контроль над експортом військової продукції".
Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Китай може організувати "мирну" зустріч, в якій будуть брати участь РФ та Україна.
"Ми поділяємо позицію (Китаю), що в першу чергу необхідно усунути першопричини конфлікту і захистити законні інтереси всіх сторін, з подальшим досягненням домовленостей на основі принципу рівної і неподільної безпеки. Дозвольте мені ще раз підкреслити, що це передбачає повагу до реалій на місцях, які відображають волю людей, що живуть там", - сказав він.