Також у Штатах можуть взятися й за китайські фірми.

США разом з іншими країнами можуть вжити заходів проти китайських фірм та фінансових установ через те, що Пекін підтримує РФ у війні проти України. Про це заявив високопоставлений американський чиновник, пише Reuters.

"Я думаю, що ми в першу чергу зосереджені на китайських компаніях, які систематично беруть участь у підтримці Росії. Ми також уважно придивляємося до фінансових установ", - зазначив заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл журналістам, відповідаючи на запитання, чи можуть бути мішенню для санкцій китайське керівництво і банки.

Раніше Кембелл заявляв, що існує нагальна потреба в тому, аби країни Європи та НАТО надіслали Китаю колективний сигнал занепокоєння.

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"Будуть зроблені кроки, не лише Сполученими Штатами, але й іншими країнами, які сигналізуватимуть про наше глибоке невдоволення тим, що Китай намагається зробити у своїх відносинах з Росією на полі бою в Україні", - зауважив він.

Водночас у Державному департаменті повідомили, що в четвер чиновник зустрівся із заступником міністра закордонних справ Китаю Ма Чжаосю та висловив стурбованість США через підтримку Пекіном російської оборонно-промислової бази, яка підриває європейську безпеку.

Китай і Росія - останні новини

Раніше міністр оборони Китаю Донг Цзюнь заявив, що країна не постачатиме зброю жодній зі сторін у війні в Україні.

"Ми дотримуємося нашого зобов'язання не постачати зброю жодній зі сторін конфлікту", - наголосило джерело, запевнивши, що Китай "застосував суворий контроль над експортом військової продукції".

Своєю чергою міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Китай може організувати "мирну" зустріч, в якій будуть брати участь РФ та Україна.

"Ми поділяємо позицію (Китаю), що в першу чергу необхідно усунути першопричини конфлікту і захистити законні інтереси всіх сторін, з подальшим досягненням домовленостей на основі принципу рівної і неподільної безпеки. Дозвольте мені ще раз підкреслити, що це передбачає повагу до реалій на місцях, які відображають волю людей, що живуть там", - сказав він.

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