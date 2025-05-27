Учора про зняття обмежень заявляв канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

США ще не зняли всіх обмежень, запроваджених за часів президентства Джо Байдена щодо ведення бойових дій Україною, однак Дональд Трамп "серйозно розглядає" таку можливість, повідомили два високопосадовці з західних країн Kyiv Post.

"Усі раніше запроваджені обмеження - незалежно від того, були вони вже пом'якшені чи ні - наразі переглядаються, оскільки Трамп вважає, що нинішнє статус-кво не відповідає нашим спільним інтересам у питанні примусу Росії до переговорів", - сказав один із чиновників, не надавши додаткових подробиць.

Один із західних чиновників повідомив виданню, що остаточне рішення Трампа щодо тиску на Росію, а також наступного етапу підтримки України, обговорюватимуть на зустрічах із німецькими офіційними особами у Вашингтоні цього тижня.

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За словами джерела, міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль планує найближчими днями прибути до столиці США. Вадефуль зазначив, Європа вже готує новий пакет санкцій. "Реакція Заходу буде, і, я думаю, також і від Сполучених Штатів Америки", - додав він.

Фахівець з Росії та України Хорхе Ріверо заявляє, що можливе пом'якшення обмежень Заходу на використання Україною далекобійного озброєння являє собою зрушення в оперативній і стратегічній обстановці війни.

"Пом'якшення обмежень може дозволити Києву завдавати ударів по військових об'єктах на території Росії, включно з авіабазами, з яких запускають дрони Герань-2, і стратегічними бомбардувальниками, що здійснюють масовані удари по українських містах", - сказав він.

Адже раніше західні обмеження на використання високотехнологічного озброєння "фактично захищали ключову російську військову інфраструктуру" і ланцюжки поставок від ударів з боку України.

"Зняття цих обмежень може змінити тактику, дозволивши Україні порушити логістичні та оперативні структури, що підтримують військові зусилля Росії", - зазначив Ріверо. Експерт вважає, що такий розвиток подій, імовірно, ускладнить оперативне планування Росії та поставить під загрозу стабільність постачання, на якій з 2022 року тримається кампанія Москви.

Що відомо про обмеження для України

Раніше УНІАН повідомляв про заяву канцлера Німеччини Фрідріха Мерца. Він нещодавно сказав, що більше не існує обмежень щодо дальності дії зброї, наданої Україні західними союзниками.

"Україна тепер може захищатися, зокрема, наприклад, завдаючи ударів по військових позиціях на території Росії", - підкреслив він.

Крім того, ми розповідали, які об'єкти в Росії можуть бути під загрозою ударів ракетами Storm Shadow, Scalp і Taurus.

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