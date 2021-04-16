Тепер за секс з неповнолітнім доросла людина може отримати до 20 років в'язниці.

Французький парламент ухвалив закон, який кваліфікує секс дорослої людини з дитиною або підлітком молодше 15 років як зґвалтування.

Таке порушення закону тепер каратиметься тюремним ув'язненням строком до 20 років, пише Reuters.

Хоча й раніше вік згоди у Франції наступав з 15 років, щоб домогтися засудження за зґвалтування, прокурорам все ж потрібно було доводити, що статевий контакт з особою, молодшою від цього віку, не був добровільним.

"Це історичний закон для наших дітей і нашого суспільства. Жоден дорослий агресор не зможе вимагати згоди неповнолітнього до 15 років", - зазначив міністр юстиції країни Ерік Дюпон-Моретті.

В останньому читанні голосування на підтримку законопроекту в парламенті було одностайним.

Читайте такожКожна третя жінка у світі зазнавала насильства - ВООЗПри цьому в законі прописано так зване "застереження Ромео і Джульєтти", яке, зокрема, має допомогти уникнути криміналізації сексу між самими неповнолітніми. Покарати за зв'язок з дитиною або підлітком молодше 15 років можна лише людину, яка щонайменше на 5 років старша за цю дитину. Однак така норма не поширюється на випадки сексуального насильства.

Законодавство також тепер розглядає як зґвалтування кровозмішувальні статеві стосунки з людьми до 18 років.

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Переклад: Катерина Комолова