Республіканці хочуть ініціювати суровий контроль за коштами, які США планують надати в рамках військової допомогти Києву.

У вівторок, 28 лютого, в Сенаті США пройдуть слухання щодо контролю коштів, які Адміністрація чинного президента Джо Байдена погодила в рамках надання військової допомоги Україні.

За даними The Washington Post, відповідне засідання ініціювала республіканська більшість у Палаті представників. Сенатори анонсували одразу два слухання для розгляду питань щодо ефективності обліку військової зброї та десятків млрд доларів, які Пентагон та уряд США затвердив Україні. Вони заплановані на 10:00 ранку (17:00 за київським часом).

Республіканці також пообіцяли посили контроль щодо виконання відповідних зобов'язань з боку Білого дому. Це значно посилить дискусії у Сенаті США щодо скорочення військової підтримки Києву, прогнозує видання.

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Очікується, що на слуханнях виступлять заступник міністра оборони з політичних питань Колін Кал, головний інспектор Міноборони США Роберт Сторч, генерал-лейтенант начальник оперативного відділу Об'єднаного штабу Дуглас Сімс.

Військова допомога США Україні - остання ініціатива Байдена

Відзначимо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загальна сума військової допомоги з боку США сягнула близько 50 млрд доларів. Як прокоментувала глава Мінфіну США Джанет Єллен, значна частина цих коштів у розмірі 14 млрд доларів спрямована на підтримку економіки України.

Нещодавно Вашингтон оголосив новий пакет допомоги Україні розміром 2,5 мільярда доларів, який охоплює сотні бойових машин, системи ППО, ракети та інші види озброєння.

Цьому передував візит Байдена до Києва, який стався 20 лютого. Пізніше американський лідер також зробив приголомшливу заяву в річницю вторгнення російських військ й відзначив, що РФ ніколи не зможе перемогти у війні з Україною.

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