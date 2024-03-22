Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трильйона доларів за кілька годин до крайнього терміну шатдауну.

Палата представників США ухвалила законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трильйона доларів за кілька годин до крайнього терміну шатдауну.

Як пише CNN, законопроєкт раптово спровокував чвари всередині Республіканської партії Палати представників - член палати представників від республіканської партії Марджорі Тейлор Грін несподівано подала пропозицію про відставку спікера Майка Джонсона через цей закон. Палата представників повинна буде розглянути пропозицію Грін протягом двох законодавчих днів після її визнання.

Тейлор Грін заявила, що "досить багато" законодавців підтримують її пропозицію звільнити спікера Палати представників Майка Джонсона, хоча вона не уточнила, скільки саме членів її підтримують. Вона розповіла CNN, що ще не розмовляла з Джонсоном, але сказала, що спікер "веде переговори зі слабкості" і що вона не бачить сценарію, за якого вона відмовиться від подання пропозиції про звільнення.

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Ухвалений Палатою представників законопроєкт забезпечує фінансування міністерств оборони, внутрішньої безпеки, праці, охорони здоров'я та соціальних служб, освіти, штату і законодавчої влади. Сенат має час до опівночі, щоб схвалити законопроєкт, щоб уникнути часткового шатдауну.

Допомога США Україні

Раніше УНІАН писав, що Сенат США ухвалив законопроєкт із 60 млрд доларів допомоги Україні, але спікер Палати представників Конгресу США Майк не виніс його на голосування. Він вимагає, щоб це питання розглядали після того, як буде продовжено фінансування американського уряду.

Раніше УНІАН писав, що республіканці в Конгресі США серйозно розглядають. як один із можливих варіантів вирішення багатомісячної боротьби за підтримку України, надання принаймні частини допомоги у вигляді позики.

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