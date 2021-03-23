Кажуть, за гроші щастя не купиш, але в реальності багато залежить від цінника і географії.

Навесні 1964 року гурт Beatles у своїй пісні пояснили, що за гроші любов не купиш. Але чи можна купити розумний рівень щастя? І якщо так, то скільки це буде коштувати?

Як пише The Telegraph, відповіді на ці питання спробували дати автори дослідження, опублікованого на Expensivity.com. Точніше, метою було з'ясувати ціну задовільного життя і як вона змінюється в залежності від того, де людина живе. Звісно, деякі висновки дослідження не викликають подиву. Наприклад, цілком очевидно, що чим більш розвинена країна, тим більше потрібно для комфортного існування в ній. Втім, деякі результати все ж інтригують.

Читайте такожНазвана найщасливіша країна світуДослідження поєднує дані про силу національних валют, розраховану на основі "паритету купівельної спроможності", з вартістю життя в різних країнах. Таким чином, був складений рейтинг країн за "вартістю щастя".

Звісно, останній термін потребує пояснення. Розраховані цифри говорять не про щорічний дохід, необхідний для того, щоб почуватися щасливим в тій чи іншій країні. Це точка "задоволення", тобто кількість грошей, потрібна для досягнення максимально доступної якості життя. І після цієї відмітки гроші більше не можуть зробити людину щасливішою. Потрібне щось інше.

І з цієї точки зору Україна виявилася місцем, де "щастя" коштує найменше в Європі. Потрібно лише 11301 долар на рік. В рейтингу ж ключових міст США, Великої Британії й Європи за цим показником Київ опинився на 113 місці. Таким чином, українська столиця в окресленому регіоні має найменшу вартість щастя. Для порівняння, в Мінську знадобиться 12252 долари, а в Кишиневі - 15639 доларів.

Загалом, у світі найвищий цінник на Бермудських островах. Розрахунки показали, що для щастя тут потрібно заробляти 143933 долари на рік. На другому місці опинилася Австралія, де знадобиться 135321 долар. В Ізраїлі, який розмістився на третьому місці в світі за дороговизною щастя, ця сума сягає 130457 доларів. Четверте місце в світі й перше в Європі займає Швейцарія. Тут щастя обійдеться в 128969 доларів на рік.

Читайте такожГірше, ніж в Іраку: Україна опинилася в ТОПі нещасливих країнЗвісно, ці цифри здаються захмарними і такими, що тільки підтверджують мудрість про те, що за гроші щось таке не купиш. Однак, цифри в кінці списку теж досить цікаві. Наприклад, найдешевше у світі щастя можна знайти в Суринамі. В колишній колонії Нідерландів у Південній Америці потрібно лише 6799 доларів на рік, щоб досягти точки фінансового задоволення. Разом з тим, опитування в країні показало, що в середньому жителі Суринаму зароблять 5500 доларів на рік.

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Переклад: Лесь Димань