За даними Єврокомісії, лише у 2024 році шенгенські візи отримали понад пів мільйона росіян.

Європейський Союз готується посилити візові правила для громадян Російської Федерації. Фактично у більшості випадків буде припинено видачу багаторазових шенгенських віз.

Про це пише видання Politico із посиланням на трьох неназваних європейських чиновників. Зазначається, що цей крок є черговим етапом у зусиллях блоку покарати Росію за вторгнення в Україну.

Посилення візових правил для росіян: якими будуть наслідки

Нововведення означатиме, що росіяни, здебільшого, отримуватимуть лише одноразові візи. Але будуть і винятки – з гуманітарних міркувань або для осіб, які також мають громадянство ЄС.

Відео дня

Автори матеріалу нагадують, що наприкінці 2022 року Брюссель призупинив угоду про спрощення візового режиму з Москвою, що ускладнило процес отримання віз громадянами країни-агресорки, а також зробило його дорожчим.

"Деякі країни-члени, такі як країни Балтії, пішли ще далі, заборонивши або жорстко обмеживши в'їзд росіян на свою територію. Однак видача віз залишається національною компетенцією, що означає, що, хоча Європейська комісія може ускладнити цей процес, вона не може ввести повну, загальну заборону на в'їзд російських відвідувачів", – пояснюється в матеріалі.

Яка ситуація з шенгенськими візами для росіян

За даними Єврокомісії, лише у 2024 році шенгенські візи отримали понад пів мільйона росіян. Це значно більше, ніж у 2023 році, хоча і нижче за довоєнний рівень. Наприклад, у 2019 році було видано понад 4 млн віз росіянам.

Зараз туристичні візи громадянам Росії ліберально продовжують видавати Угорщина, Франція, Іспанія та Італія, пише Politico. Очікується, що нові, більш суворі правила для росіян, будуть офіційно схвалені та запроваджені вже цього тижня.

Які ще обмеження готує Євросоюз

Окремо та в рамках 19-го пакету санкцій ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів. За даними видання, від них вимагатимуть заздалегідь повідомляти держави, якщо вони подорожують територією Шенгенської зони. Це називають способом протидії "все більш ворожим розвідувальним діям" Кремля.

Крім того, наступного місяця в Єврокомісії планують оприлюднити нову стратегію щодо віз для всіх країн-членів блоку. У ній будуть наведені спільні рекомендації, де, серед іншого, країни ЄС будуть заохочувати до більш ефективного використання своєї візової політики щодо ворожих країн, а також – впровадження більш суворих критеріїв для росіян та громадян інших країн.

Санкції проти Росії: інші новини

Reuters повідомляє, що санкції обвалили закордонну мережу російського "Лукойлу". Вся міжнародна діяльність компанії паралізована. Проблеми спіткали російського гіганта і в Фінляндії.

Видання Bloomberg писало, що різко обвалився експорт російської нафти. Головін покупці російської сировини поставили закупівлі на паузу.

Вас також можуть зацікавити новини: