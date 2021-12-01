За законом, у КНДР можна отримати від 5 до 15 років примусових робіт, якщо вас зловлять з південнокорейським контентом.

У КНДР учня середньої школи засудили до 14 років примусових робіт за перегляд п'яти хвилин південнокорейського фільму.

Як повідомило південнокорейському виданню Daily NK джерело в північнокорейській провінції Янган, у листопаді 14-річного підлітка заарештували після перегляду популярного південнокорейського фільму "Людина з нізвідки" (2010).

За словами співрозмовника, школяра засудили до 14 років примусових робіт, попри те, що він встиг подивитися лише п'ять хвилин стрічки.

За законом, у Північній Кореї можна отримати від 5 до 15 років примусових робіт, якщо вас зловлять за переглядом, прослуховуванням або зберіганням південнокорейських фільмів, записів, книг, пісень, малюнків або фотографій.

Читайте такожКитай заборонив зіркам показувати розкіш у соцмережахВлада Північної Кореї знає, що південнокорейські фільми та телепрограми досить популярні серед північнокорейської молоді, тому видання припускає, що таким показовим покаранням неповнолітнього вони прагнуть створити атмосферу страху і показати, що закон не робить виключень за віком.

З покаранням можуть зіткнутися і батьки школяра.

Видання також згадує історію ще одного підлітка, з провінції Сінийджу. У лютому його вислали у сільський регіон КНДР разом із батьками після того, як зловили за переглядом порнографії.

З минулого року влада Північної Кореї відкрила три нові табори для політичних в'язнів. Людей там визнали винними в порушенні закону, який забороняє все, що режим називає "реакційним образом думок", зокрема й перегляд закордонних телепрограм або фільмів, а також використання мобільного телефону іноземного виробництва. Деяких відправляли до ув'язнення разом із сім'ями.

Як повідомляв УНІАН, раніше, за інформацією ЗМІ, жителя КНДР засудили до розстрілу після того, як він незаконно завіз у країну популярний південнокорейський серіал стрімінгової платформи Netflix "Гра в кальмара".

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Автор: Катерина Комолова