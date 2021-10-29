За словами представників Сеула, у Кім Чен Ина немає проблем зі здоров'ям, про які часто пише преса.

За останні два роки північнокорейський диктатор Кім Чен Ин схуд на 20 кілограмів.

Про це повідомляє видання ABC News, посилаючись на дані розвідки Південної Кореї.

Вони провели оцінку зовнішності диктатора "на основі різних наукових методів, включаючи штучний інтелект" з використанням відеоаналізу з надвисокою роздільною здатністю і моделі стереометричного аналізу, яка оцінює обсяг лицьового жиру і вагу.

За словами представників Сеула, у Кім Чен Ина немає проблем зі здоров'ям, про які часто пише преса.

У Південній Кореї вважають, що комуністичний режим попрацював над створенням нового іміджу лідера КНДР. На думку члена правлячої Демократичної партії Кім Бьюнг-Кі, Пхеньян намагається представити главу держави близьким до простих людей, без зайвого офіціозу.

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Також наголошується, що в цьому році Кім частіше з'являвся на публіці, ніж у минулому.

Нагадаємо, жителям Північної Кореї заборонили обговорювати здоров'я і зовнішній вигляд диктатора Кім Чен Ина після його схуднення.

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Автор: Денис Прядко