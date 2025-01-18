ЗМІ зафіксували, як міністерка закордонних справ Німеччини нібито тікає від канцлера ФРН.

Мінстерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що ЗМІ неправильно трактували знімок із канцлером ФРН Олафом Шольцем. Про це повідомляє ZDF.

Як відомо, напередодні у мережі з'явилося фото, на якому Бербок нібито "тікає" від Шольца. Журналісти припустили, що глава МЗС Німеччини відмовилася робити спільне фото з Шольцем, оскільки той блокує пакет допомоги Україні на 3 млрд євро.

За словами Бербок, фото було зроблено швидко і вона навіть не бачила руки канцлера, що тяглася до неї, і нікуди в той момент не йшла.

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"З цього робиться висновок, що я не подаю руку, хоча, як видно на фото, я навіть не помітила, що відбувається позаду мене, бо, як і в кожної людини, у мене немає очей на потилиці", - розповіла глава МЗС Німеччини.

Конфлікт Бербок і Шольца

Як повідомляв УНІАН, днями Анналена Бербок попередила про проблеми для Німеччини через блокування канцлером Олафом Шольцем допомоги Україні. За її словами, Київ має отримати від Берліна більше військової допомоги, ніж навіть заплановано.

Бербок також зазначила, що це буде внеском у безпеку самої Німеччини, при цьому якщо не піти на цей крок, Україна "буде менш здатною захищатися, а відтак і менш здатною захистити нас".

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