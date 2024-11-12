Шольц хоче поговорити з Путіним, але не хоче робити це сам / Колаж УНІАН, фото УНІАН. скріншот

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що скоро знову спробує налагодити діалог із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, як пише Tagesschau, він сказав, що не збирається розмовляти з Путіним наодинці.

"Так, я планую поговорити з російським президентом у потрібний момент. Але я відповідальний політик, я не буду робити цього наодинці", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що розмова з Путіним потребуватиме безлічі контактів і переговорів із безліччю інших сторін. Він також підкреслив, що необхідно обговорити ситуацію з Україною.

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Шольц уже раніше заявляв про свою готовність говорити з Путіним про завершення війни в Україні. Востаннє він розмовляв із Путіним у грудні 2022 року. У червні Шольц заявив, що не відкидає можливості розмови з Путіним у майбутньому, однак наголосив, що зустріч має сенс тільки тоді, коли буде про що конкретно говорити.

Путін уже поговорив із Дональдом Трампом

Як пише WP, Трамп порадив Путіну "не ескалувати" війну в Україні, а також висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше розв'язання війни в Україні". При цьому, за даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя і не заперечував проти розмови.

Пізніше в українському МЗС спростували інформацію про те, що знали про цей дзвінок.

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