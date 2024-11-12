При цьому він сказав, що не збирається розмовляти з Путіним наодинці.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що скоро знову спробує налагодити діалог із російським лідером Володимиром Путіним. При цьому, як пише Tagesschau, він сказав, що не збирається розмовляти з Путіним наодинці.

"Так, я планую поговорити з російським президентом у потрібний момент. Але я відповідальний політик, я не буду робити цього наодинці", - заявив Шольц.

Він також зазначив, що розмова з Путіним потребуватиме безлічі контактів і переговорів із безліччю інших сторін. Він також підкреслив, що необхідно обговорити ситуацію з Україною.

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Шольц уже раніше заявляв про свою готовність говорити з Путіним про завершення війни в Україні. Востаннє він розмовляв із Путіним у грудні 2022 року. У червні Шольц заявив, що не відкидає можливості розмови з Путіним у майбутньому, однак наголосив, що зустріч має сенс тільки тоді, коли буде про що конкретно говорити.

Як пише WP, Трамп порадив Путіну "не ескалувати" війну в Україні, а також висловив зацікавленість у подальших розмовах, щоб обговорити "якнайшвидше розв'язання війни в Україні". При цьому, за даними видання, Київ знав про дзвінок кремлівського правителя і не заперечував проти розмови.

Пізніше в українському МЗС спростували інформацію про те, що знали про цей дзвінок.

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