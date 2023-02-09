За його словами, мова йде про "найконкретнішу підтримку" в питаннях поставок зброї.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина надає Україні найбільшу допомогу серед усіх країн Європейського Союзу.

Таку заяву він зробив на саміті ЄС у Брюсселі, пише CNN. "Серед країн ЄС ми є країною, яка надає найбільшу фінансову та гуманітарну допомогу, а також найбільш конкретну підтримку, коли йдеться про постачання зброї", - сказав Шольц.

Канцлер зазначив, що зустріч лідерів Євросоюзу стане приводом "ще раз послати сигнал єдності, солідарності і показати, що ми будемо продовжувати підтримувати Україну в захисті її незалежності і цілісності стільки, скільки буде потрібно".

Відео дня

Допомога Україні від Німеччини

Як відомо, після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну канцлера Шольца неодноразово критикували за відсутність лідерства в політиці щодо України та затягування поставок важкого озброєння ЗСУ.

У липні Міністр оборони ФРН заявила, що у них закінчуються ресурси для надання військової допомоги Україні.

В січні Німеччина анонсувала новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро, загальний обсяг їх допомоги зріс до 3,3 мільярда.

На початку лютого уряд Німеччини схвалив поставку Україні до 178 бойових танків Leopard 1, в тому числі з Данії та Нідерландів.

Вас також можуть зацікавити новини: