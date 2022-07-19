Міністерка оборони ФРН зауважила, що її український колега теж це усвідомлює.

У Бундесвері ФРН закінчують ресурси для надання військової допомоги Україні.

Про це заявила міністерка оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до французько-німецької бригади в місто Мюльгайм, пише Welt.

"У нас залишилося мало можливостей для передавання (зброї) з Бундесверу, я чітко заявляю про це і мій колега (міністр оборони України Олексій Резніком - УНІАН) в курсі", — заявила вона.

Водночас, очільниця Міноборони країни наголосила, що Берлін має намір і надалі підтримувати Київ у його боротьбі проти країни-агресора.

"Україна може розраховувати на те, що ми продовжимо підтримувати її у майбутньому", — прокоментувала Ламбрехт.

Вона окремо додала, що зуміла вибудувати вкрай довірчі та конструктивні стосунки з українським колегою — міністром оборони Олексієм Резніковим.

Раніше УНІАН писав, яку техніку та обладнання держава відправила для ЗСУ. У список входять гранатомети, ПЗРК, міни та інше. Тут також знайшлося місце для гаубиць Panzerhaubitzen 2000, роботу яких на фронті показали наприкінці червня.

Нагадаємо, раніше Німеччина повідомила про передачу Україні системи протиповітряної оборони IRIS-T SLM. Однак поставка займе місяці, тому що її буде відправляти компанія-виробник Diehl, а не Бундесвер зі своїх складів.

На зустрічі формату "Рамштайн-3" ФРН також анонсувала поставки трьох далекобійних РСЗВ Mars II. Їх повинні відправити в Україну до кінця липня або на початку серпня.

При цьому Німеччина поки поставила менше 40% обіцяної військової допомоги, що підтверджує дослідження Кільського інституту світової економіки.

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