Агресивно налаштовані протестувальники 6 січня увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців.

Американські правоохоронні органи виявили 400 підозрюваних у штурмі Капітолію 6 січня. 135 громадян затримали.

Про це повідомив виконувач обов’язків федерального округу Колумбія Майкл Шервін, цитує ABC.

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За його словами, «список збільшується з кожною годиною». Водночас попередив, що у правоохоронців наразі немає вагомих причин висувати звинувачення усім 400 особам.

У ФБР, своєю чергою, похвалили американців, які допомогли ідентифікувати деяких людей, у багатьох випадках мова йде про викриття у штурмі своїх же родичів.

Обрання Байдена президентом США і штурм Капітолію

6 січня спільне засідання обох палат Конгресу, під час якого повинні були бути затверджені підсумки голосування в Колегії вибірників, було перервано через масові заворушення на Капітолійському пагорбі, влаштовані тисячами прихильників Трампа. Агресивно налаштовані протестувальники увірвалися в будівлю Конгресу, поліції довелося евакуювати законодавців. Повідомляється, що під час заворушень загинули не менше чотирьох осіб. Для наведення порядку в Капітолій була спрямована Національна гвардія США.

7 січня Конгрес США офіційно затвердив демократа Джо Байдена на посаді наступного президента США, яку політик уже обійняв 20 січня. Байден набрав понад 270 затверджених Конгресом голосів вибірників.

Церемонія вступу Джо Байдена на посаду пройшла за посилених заходів безпеки. Крім тисяч поліцейських були задіяні понад 20 тисяч солдатів Національної гвардії.

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Автор: УНІАН