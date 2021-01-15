На думку прокурорів, протестувальники "спробували повалити уряд" Америки.

Учасники штурму будівлі Конгресу США мали намір "захопити і вбити обраних посадових осіб".

Читайте такожПалата представників США оголосила імпічмент ТрампуПро це повідомляє Reuters, з посиланням на клопотання прокурора округу Арізона про продовження арешту так званого "шамана QAnon" Джейкоба Ченслі.

У клопотанні детально описуються події 6 січня і деталі розслідування ФБР щодо Ченслі. Одним з доказів його намірів служить записка, яку він залишив віце-президенту США Майку Пенсу:

"Це лише питання часу, справедливість настає".

"Вагомі докази, в тому числі слова і дії самого Ченслі в Капітолії, підтверджують, що намір учасників штурму Капітолію полягав у захопленні і вбивстві обраних посадових осіб в уряді Сполучених Штатів", - вважають прокурори.

Вони стверджують, що учасники "жорстокого повстання" "спробували повалити уряд США".

Як пише СNN, згідно з інформацією поліції Капітолію, Джейкоб Ченслі виділявся з натовпу своїм головним убором, розфарбованим тілом і списом, яке він носив.

Документ писали юристи Міністерства юстиції штату Арізона.

Штурм Капітолію в США

6 січня у Вашингтоні сотні прихильників президента США Дональда Трампа увірвалися в будівлю Капітолію у той час, коли там проходило спеціальне спільне засідання обох палат Конгресу з питання підрахунку і затвердження голосів колегії вибірників на виборах президента і віце-президента Сполучених Штатів.

Після кількох годин заворушень поліція звільнила будівлю Капітолію від протестувальників. Спецзасідання відновилося, і конгресмени затвердили перемогу на виборах президента кандидата від Демократичної партії Джо Байдена.

7 січня обидві палати Конгресу США завершили підрахунок голосів колегії вибірників і затвердили перемогу Байдена на виборах президента. У свою чергу, Трамп пообіцяв упорядковану передачу влади Байдену.

Інавгурація Байдена запланована на 20 січня.

Демократична партія США після інавгурації Байдена контролюватиме обидві палати Конгресу.

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Автор: Катерина Шварц