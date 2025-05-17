Президент США переконаний, що Комі розумів таємний зміст свого послання, але опублікував його.

Президент США Дональд Трамп заявив, що ексдиректор ФБР Джеймс Комі навмисно опублікував у своїх соцмережах фото мушель у формі цифр "86 47", розуміючи таємний сенс цього шифру.

Як заявив Трамп в інтерв'ю з ведучому Fox News Бретону Байєру, Комі опублікував фото, яке можна інтерпретувати як завуальований заклик до його вбивства.

"Він не був дуже компетентним. Але він був достатньо компетентним, щоб розуміти, що це означає. І він зробив це не просто так", – сказав Трамп, коментуючи фото.

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Допис Комі містив підпис: "Круте утворення мушель на моїй прогулянці пляжем". Дехто інтерпретував це як закодоване повідомлення, де "86" сленгово означає "позбутися", а "47" стосується Трампа, який є 47-м президентом Сполучених Штатів.

Пізніше Комі видалив допис і вибачився, заявивши: "Я не усвідомлював, що деякі люди асоціюють ці цифри з насильством. Мені це ніколи не спадало на думку, але я виступаю проти будь-якого насильства, тому я видалив допис".

Однак Трамп не вірить у ці заяви:

"Він точно знав, що це означає. Дитина знає, що це означає. Якщо ви директор ФБР і не знаєте, що це означає – це означало вбивство, і це чітко сказано".

На запитання, чи має Комі нести відповідальність за це, Трамп відмовився дати остаточну відповідь, але сказав, що Міністерство юстиції та Секретна служба США проводять розслідування.

Що передувало

Як повідомляв УНІАН, колишнього директора ФБР Джеймса Комі звинувачують у погрозах на адресу Дональда Трампа після публікації в Instagram.

В се почалося з фото мушель, викладених у формі "8647". Комі опублікував його в соцмережах. Число "86" іноді трактується як заклик до вбивства, а "47" може позначати Трампа як 47-го президента США. Секретна служба почала розслідування.

Дональд Трамп-молодший заявив: "Просто Джеймс Комі недбало закликає до вбивства мого батька".

Міністр внутрішньої безпеки Крісті Ноем додала: "Колишній директор ФБР Джеймс Комі щойно закликав до вбивства президента... DHS та Секретна служба розслідують цю загрозу".

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