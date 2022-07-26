Дмитро Тужанський зазначив, що прем'єр Угорщини намагався просувати модель неліберальної демократії, а тепер намагається себе врятувати.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан навмисне зробив скандальну заяву про "перевагу" чистої раси угорців. Політик критикою заходу намагається врятувати самого себе.

Про це розповів директор Інституту центральноєвропейської стратегії Дмитро Тужанський в ефірі телеканалу FreeДом.

Він зазначив, що Орбан щорічно виступає з подібними промовами в румунській Трансільванії, де проживають етнічні угорці.

"Ще у 2014 році Орбан на таких зборах проголосив курс на неліберальну демократію. Тоді він як приклад наводив Росію і Туреччину. Щороку він виступає з такими промовами. Цього разу вона виявилася такою скандальною, тому що вона стала квінтесенцією риторики Орбана за останні мінімум два роки. Орбан має намір спровокував скандал, щоб про нього заговорили. Це частина плану - спровокувати, щоб всі світові медіа писали про нього", - зазначив експерт.

При цьому угорський політик намагається очолити групу тих, хто виступає проти європейської політики щодо Росії, в тому числі санкцій.

"Орбан став голосом західних груп, які проти санкцій щодо Росії, які хочуть за всяку ціну зупинити російську агресію і повернутися до бізнесу з РФ. Орбан говорить те, що соромляться говорити на Заході", - пояснив Тужанський.

Крім того, в деяких аспектах його риторика збігається з "трампістами" в США, де повинні пройти довибори.

"Все, що наговорив Орбан, це дзеркало угорського суспільства. Його заяви про санкції, що не працюють, продиктовано тим, що обмеження ставлять під сумнів неліберальну версію демократії. Тобто критикою Заходу він намагається врятувати самого себе", - підсумував експерт.

Як раніше повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оскандалився через нацистські заяви. Він виступив проти змішання європейських і неєвропейських рас.

Варто відзначити, що Орбан вже раніше робив подібні заяви, але цього разу він використовував особливо різкі ультраправі терміни.

Крім того, він заявив, що Євросоюзу потрібна нова стратегія щодо війни в Україні, оскільки санкції проти Москви не спрацювали. На його думку, потрібна стратегія, яка зосередиться на мирних переговорах і складанні хорошої мирної пропозиції замість Перемоги у війні.

Він зазначив, що Україна ніколи не виграє війну "просто тому, що російська армія має асиметричну перевагу". При цьому Орбан заявив, що для мирних переговорів між Росією і Україною немає жодних шансів.

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