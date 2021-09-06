Засуджені самі сказали, що трапилося у виправній установі, з'ясували журналісти.

У російському місті Амурськ (Хабаровський край) "бунт" у виправній колонії №14 стався через розбіжності.

Причиною "бунту" стали "розбіжності, які виникли спонтанно", повідомляє Telegram-канал Amur Mash з посиланням на слова засуджених.

У понеділок, 6 вересня, у ВК-14 приїхала спеціальна комісія, її члени поговорили з ув'язненими, а також вилучили документи.

"Тепер через "розбіжності" п'ятеро в лікарні, ще двоє загинули на місці", – наголошується на каналі.

Нагадаємо, 5 вересня російські правоохоронці повідомили, що у виправній колонії №14 була бійка між людьми, які відбували покарання. В результаті бійки загинули двоє засуджених, а четверо – постраждали. Один з постраждалих госпіталізований.

ЗМІ писали, що у ВК-14 був "бунт". За непідтвердженими відомостями, убитий так званий "смотрящий" за колонією та його помічник. Також з'явилася інформація, що в колонії людей вночі під час сну забили тупими предметами.

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Автор: Екатерина Присяжнюк