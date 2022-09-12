Члени Єврейської конфедерації України написали листа президенту Франції з проханням посприяти в питанні не введення проти Моше Кантора обмежувальних заходів.

Керівники однієї з найвідоміших єврейських організацій України лобіювали інтереси російського олігарха Моше Кантора, якого вважають близьким до російського лідера Володимира Путіна. Вони контактували з урядом Франції, умовляючи його не відновлювати санкції проти бізнесмена, пише ізраїльське видання Haaretz.

У листі від 11 серпня президент Єврейської конфедерації України Борис Ложкін і самопроголошений головний рабин України Яків Дов Блайх написали президенту Франції Еммануелю Макрону лист з проханням клопотати за Кантора.

У зверненні Блайх і Ложкін стверджували, що Кантор "присвятив своє життя і діяльність відродженню єврейського життя, культури і освіти по всій Європі", а також що українська єврейська громада "завжди [могла] розраховувати на його непохитну підтримку і чуйність до проблем, з якими ми зіткнулися".

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Haaretz цитує уривок зі звернення:

"Ми також знаємо про його почуття <...> до єврейської громади, якій він дуже допомагав протягом багатьох років, особливо після початку війни. Ми впевнені, що ця помилка буде виправлена після вивчення його справи і аргументів, висунутих його адвокатом. Ми закликаємо вас протистояти будь-якому відновленню рішення про накладення на нього санкцій не тільки заради нього самого, а й заради єврейських громад Європи, які втратили надійного і шанованого лідера"

І Блайх, і Ложкін, який раніше обіймав посаду глави Адміністрації президента України за Петра Порошенка, а в даний час є віце-президентом Всесвітнього єврейського конгресу, не відповіли на неодноразові прохання про коментарі.

Почесний президент ЄКУ Борис Фуксман, який також підписав лист, сказав Haaretz, що Блайх і Ложкін написали Макрону в надії, що президент Франції буде працювати над скасуванням санкцій, "тому що Моше Кантор багато зробив для єврейства в Європі і зробив це дуже гідно". Фуксман додав, що Кантор дуже багато займався єврейським життям в Європі, і з цієї причини заслуговує поваги, так що оцінювати його слід за цим показником, а не по його російським зв'язкам.

Хто такий Моше Кантор

Кантор - близький до президента РФ Путіна 68-річний бізнесмен, великий акціонер російської компанії з виробництва добрив "Акрон", яка вважається найбільшим у світі виробником мінеральних добрив. Кантор використовував свій статок, який до війни Forbes оцінював в 12,7 млрд доларів, для фінансування єврейських організацій в Європі та Ізраїлі. Він довгий час був президентом Європейського єврейського конгресу, що базується в Брюсселі, поки не був змушений піти у відставку після введення санкцій Європейського Союзу на початку цього року.

6 квітня 2022 року, після вторгнення Росії в Україну, Великобританія ввела персональні санкції проти Кантора як проти найбільшого власника акцій "Акрона", після чого, в червні 2022 року Кантор передав 45,1% акцій довірче управління трьом топ-менеджерам.

Наприкінці серпня Італія тимчасово конфіскувала в Порто-Ротондо на Сардинії 11 маєтків, що належать Кантору. Зараз статки Кантора оцінюють більш ніж в 7,5 мільярда доларів.