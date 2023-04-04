За його словами, часто використовувати цей потяг почали наприкінці літа 2021 року.

У жовтні 2022 року співробітник Федеральної служби охорони президента (ФСО) Гліб Каракулов втік з Росії і розповів про "спецпоїзд" Путіна.

Як розповідає Каракулов, він їздив в "непідготовлені" резиденції Путіна - місця, де президент зупинявся в залежності від ситуації. Однак інші його колеги були і в "постійних" резиденціях - зокрема, в Сочі, де, як з'ясували журналісти, у Путіна є величезна резиденція на березі Чорного моря.

"Він [колега] відповідає за радіозв'язок і всі об'єкти, які плануються до відвідування, він все їх об'їжджає, перевіряє. Я у нього питаю: палац-то-він є? Він каже: "Ну так, є як би. Туди частенько їжджу, зв'язок перевіряю"", - розповів Каракулов.

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Крім іншого, за його словами, він встановлював спецзв'язок і на "бронепоїзд" президента, про існування якого на початку зими 2023 року розповіли журналісти.

"Це поїзд під президента. Він почав з'являтися у нас в розкладі десь, напевно, в 2014 або 2015 році. Виглядає як звичайний поїзд, абсолютно такий же, як і всі інші, сірі з червоною смугою, поїзди РЖД", - розповідає Каракулов.

За його словами, часто використовувати цей потяг почали наприкінці літа 2021 року. Найбільш часто відвідуваною резиденцією Путіна Каракулов при цьому називає Валдай.

Спецпотяг для Путіна - подробиці

Для бронепоїзда російського диктатора Володимира Путіна створили спеціальні платформи та гілку залізниці. Керівника споруди спецоб'єктів нещодавно відправили до в'язниці.

До всіх основних резиденцій Володимира Путіна підвели залізничні колії і побудували спеціальні охоронювані станції, закриті для місцевих жителів.

Пересування лідера РФ Володимира Путіна на бронепоїзді, замість звичних йому літаків, на яких диктатор роз'їжджав раніше, стало справжнім головним болем для росіян.