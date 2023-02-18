Поїздки лідера РФ Володимира Путіна на бронепоїзді стали справжнім головним болем для росіян.

Пересування лідера РФ Володимира Путіна на бронепоїзді, замість звичних йому літаків, на яких диктатор роз'їжджав раніше, стало справжнім головним болем для росіян.

У п'ятницю, 17 лютого, через чергову поїздку Путіна зупинився рух на одній з найбільш завантажених гілок Москви - Московсько-Тверській. Про це пише The Moscow Times.

За даними видання, рух поїздів, що прямують від Ленінградського вокзалу, зупинився о 18:15 за московським часом. В результаті, на ділянці від станції Моссельмаш в область по всіх шляхах утворилася величезна пробка. Вагонам з пасажирами довелося простояти до 18:50, в очікуванні, поки лідер РФ добереться на своєму бронепоїзді до особистої резиденції у Валдаї.

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Інформацію про зупинку руху через путінський спецпотяг підтвердили ЗМІ працівники Московсько-Тверської приміської пасажирської компанії.

Як прокоментував виданню близький до Кремля російський політолог Сергій Марков, Путін організував свою поїздку до Валдаю для того, щоб завершити підготовку послання до Федеральних Зборів. Як відомо, відповідний виступ Путіна планується 21 лютого.

"Транспортники, очевидно, незадоволені тим, що бронепоїзд Путіна рве розклад і "зливають" інформацію про його рух", - заявив він.

Путін пересів на бронепоїзд

Нещодавно стало відомо, що російський диктатор через страх за своє життя вирішив змінити вид транспорту й пересів з літаків на бронепоїзд. Таке рішення він прийняв навесні 2021 року, коли його армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну з міркувань, що бронепоїзд складніше відстежити, ніж літак.

За даними ЗМІ, для Путіна побудували секретну мережу залізниць й станцій, які ведуть до його особистих резиденцій.

Одна з таких знаходиться у Валдаї. Журналісти з'ясували, що це одне з найулюбленіших місць президента. Восени 2022 року вони виявили на території Валдайського національного парку охоронювану залізничну станцію з вертолітним майданчиком поруч із селом довгі бороди. Ними може користуватися виключно Путін.

Залізничний транспорт президента РФ замаскований під звичайний поїзд. Наразі, крім Валдая, він побудував для себе спецплатформи в Москві й Московській області.

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