Путін обрав бронепоїзд з міркувань безпеки, адже його важче відстежити, на відміну від літаків.

Російський диктатор Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну все частіше користується бронепоїздом.

Як зазначають журналісти-розслідувачі "Центру "Досьє", диктатор пересів на бронепоїзд весною 2021 року, коли його армія почала активно готуватися до вторгнення в Україну. Після початку війни він їздить бронепоїздом дедалі частіше - особливо у свою улюблену резиденцію на Валдаї.

Як з'ясували розслідувачі, Путін обрав бронепоїзд з міркувань безпеки, адже його важче відстежити, на відміну від літаків.

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Крім того, обидві улюблені резиденції диктатора розташовані на узбережжі Чорного моря, де польоти обмежені через війну.

У бронепоїзді Путіна є вагон зі спальнею і робочим кабінетом, вагон для супроводжуючого персоналу і вагон для спецзв'язку. Зовні він практично не відрізняється від інших пасажирських потягів, хоча конструкція інша. Замість чотирьох осей у нього шість, замість одного локомотива - кілька, на даху - спецобладнання.

За даними журналістів, бронепоїзд Путіна створила компанія "Гранд Сервіс Експрес". Нею володів офшор, пов'язаний з соратником диктатора Юрієм Ковальчуком і бізнесменом Михайлом Рабіновичем. Світлин поїзда Путіна зовні не існує. Диктатор тільки один раз фотографувався у вагоні бронепоїзда - у 2012 році, до його ремонту. Бронепоїзд диктатора може коштувати більше мільярда рублів.

Де ховається Путін

Екс-депутат Держдуми Геннадій Гудков розповів, що в Росії повно бункерів на випадок ядерної війни. У самого ж Путіна є не один бункер. Гудков підтвердив, що Путін ховається в бункері, який нагадує "цілі підземні міста".

На початку грудня 2022 року у ЗМІ зʼявилася інформація про те, що президент Росії Володимир Путін має розгалужену мережу секретних бункерів, розташованих від Москви до Уралу, і продовжує будівництво підземних сховищ в країні. До того ж, у Путіна є офіційна і неофіційна мережа бункерів.

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