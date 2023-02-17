Керівника цього проекту посадили в слідчий ізолятор.

Для бронепоїзда російського диктатора Володимира Путіна створили спеціальні платформи та гілку залізниці. Керівника спорудження спецоб'єктів нещодавно відправили до в'язниці.

Як повідомляє проект "ВЧК-ОГПУ" з посиланням на інформоване джерело, залізничний транспорт президента РФ замаскованого під звичайний потяг. На даний момент є три спецплатформи для нього - у Москві, Московській області та на Валдаї.

Першу збудували у 2015 році на Рубльово-Успенському шосе у селищі Усове, другу – на Ленінградському вокзалі у 2018 році, третю - на Валдаї у 2019 році.

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Є й спецгілка – її у 2019 році урочисто відкрили до Валдая.

"Путін рідко їздить спецпоїздом. В основному ці платформи використовує фельд'єгерська служба для доставки вантажів, листів тощо", - розповіло джерело.

За його словами, спецоб'єкти будували компанії під контролем колишнього першого заступника генерального директора ВАТ "РЖДбуд" Геннадія Талашкіна. У січні його було заарештовано та відправлено до СІЗО.

Бронепоїзд Путіна

Російські журналісти-розслідувачі повідомляли, що російський диктатор Володимир Путін з початку повномасштабного вторгнення в Україну все частіше користується бронепоїздом.

Путін обрав бронепоїзд з міркувань безпеки, адже його важче відстежити, на відміну від літаків.

Світлин поїзда Путіна зовні не існує. Диктатор тільки один раз фотографувався у вагоні бронепоїзда - у 2012 році, до його ремонту. Бронепоїзд диктатора може коштувати більше мільярда рублів.

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