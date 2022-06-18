У пари є 2-річна донька.

Співзасновник Google і шоста найбагатша людина у світі Сергій Брін розлучається з дружиною Ніколь Шанахан.

Згідно з судовими документами, отриманими PEOPLE, 48-річний бізнесмен, зі статками $94 млрд за даними Bloomberg, подав заяву про розірвання шлюбу з Шанахан ще на початку січня.

Як причину розлучення названо "непереборні розбіжності".

"Всі питання, що стосуються майнових прав або обов'язків сторін, вирішуватимуться конфіденційним арбітражем відповідно до письмової угоди між сторонами", - йдеться в позові.

Крім того, Брін просить про спільну опіку над їхньою 2-річною дочкою.

Як повідомляє Business Insider, Брін та Шанахан найняли приватного "тимчасового суддю" для ведення справи. Це дозволить парі прискорити процес розлучення. Це також забезпечить вищий рівень конфіденційності, а в документах наголошується на прагненні подружжя до конфіденційності під час розгляду справи про розлучення.

Раніше Брін був одружений з співзасновницею 23andMe Ганною Войжитською з 2007 по 2015 рік, у них є син Бенджі, якому 13 років, і дочка Глоя - їй 11 років.

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