Гендиректору Google виплатять рекордну винагороду

Зазначається, що цінні папери повинні надійти в розпорядження топ-менеджера тільки в 2019 році, якщо він не залишить свою посаду до цього часу, передає Lenta.ru з посиланням повідомляє Bloomberg. Після того, як вони перейдуть у власність Пичая, він стане одним з найбільш високооплачуваних топ-менеджерів у світі.

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Глава хмарного бізнесу компанії Дайан Грін отримав бонус в $42,8 млн, фіндиректор Рут Порат - $38,3 млн. Вони також будуть видані акціями компанії.

На початку лютого 2016 року повідомлялося, що холдинг Alphabet, який володіє акціями Google, став найдорожчою компанією в світі, обігнавши Apple. Капіталізація Alphabet склала $568 млрд, Apple - $535 млрд.

Пичай очолює компанію з серпня 2015 року, після глобальної реструктуризації бізнесу холдингу. До цього він обіймав посаду віце-президента. Тоді корпорація Googleстала дочірньою компанією нового холдингу під назвою Alphabet.

Співзасновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін зайняли посади гендиректора і президента материнського холдингу.

При цьому Google залишилася найбільшою компанією в Alphabet. Однак вона зазнала скорочення - підрозділи, що займаються розробками, не пов'язаними з інтернет-бізнесом, були виділені в окремі структури. Ці нові компанії також стали частиною холдингу. У вересні 2015 року, після оголошення про реструктуризацію, Google змінила логотип.

Корпорація Google була заснована в 1998 році. Її основний актив, однойменний пошуковик, був створений як навчальний проект Пейджа і Бріна, які тоді були студентами Стенфордського університету.