Країни-члени ЄС на чолі з Польщею і країнами Балтії закликають до більш жорсткої політики щодо Росії, включаючи додаткові економічні санкції.

Міністри закордонних справ ЄС сьогодні, як очікується, схвалять нові санкції проти Росії через ув’язнення опозиційного політика Олексія Навального і репресії проти його соратників.

Провідні дипломати з 27 країн-членів ЄС, які зібралися в Брюсселі, ймовірно, застосують обмеження проти російських посадовців та організацій, зокрема через заморожування активів і заборону на видачу віз, в рамках нещодавно започаткованого санкційного інструменту для покарання порушників прав людини, пише Радіо Свобода.

Нові санкції проти Росії послідують після тижнів внутрішніх дебатів у ЄС. У жовтні Євросоюз вніс шістьох російських чиновників в «чорний список» через отруєння Навального.

Читайте такожСуд визнав Навального винним у наклепі на ветерана

21 лютого Верховний представник Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія продовжує ігнорувати рішення Європейського суду з прав людини, який вимагає від уряду Росії звільнити Навального.

Країни-члени ЄС на чолі з Польщею і країнами Балтії закликають до більш жорсткої політики щодо Росії, включаючи додаткові економічні санкції. Напередодні зустрічі в Брюсселі двоє найближчих союзників Навального зустрілися в бельгійській столиці з вісьмома міністрами закордонних справ ЄС та кількома послами ЄС.

Один із соратників Навального, Леонід Волков, сказав AFP, що вони «говорили про адресні персональні санкції проти найближчих союзників Путіна і людей, винних у серйозних порушеннях прав людини». Зустріч організував міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

Інша група членів ЄС, в тому числі Франція і Німеччина, виступають за більш цілеспрямований підхід і виключення економічних санкцій. Зазвичай для запровадження санкцій потрібна одностайність всіх членів блоку.

Напередодні зустрічі в Брюсселі міністр закордонних справ Австрії Александр Шалленберг заявив в інтерв’ю німецькій газеті Welt am Sonntag, що ЄС має запровадити нові санкції проти Росії у зв’язку зі справою Навального.

Австрійський дипломат сказав, що очікує «широкої підтримки» цільових санкцій серед 27 членів ЄС, але додав, що санкції «повинні бути політично грамотними і юридично досконалими».

Рішення про запровадження нових заходів проти Росії призведе по суті до того, що міністри закордонних справ доручають дипломатичній службі ЄС скласти список санкцій щодо осіб, винних у засудженні Навального і, можливо, також у замаху на нього.

США, ЄС, Великобританія і Канада вже ввели низку санкцій проти Росії через анексію Криму в 2014 році і підтримку Москвою сепаратистів на сході України.

Справа проти Навального

Головні новини України та світу на ранок 22 лютого

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН