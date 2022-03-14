У США додали, що в країні вражені і натхнені хоробрістю українського народу.

В США допускають введення повного торгового ембарго з Росією серед наступних санкцій проти РФ через її масове вторгнення на територію України.

Про це повідомив заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо, відповідальний за санкції в адміністрації Байдена в інтерв'ю CNBC.

Журналіст видання нагадав, що президент України Володимир Зеленський попросив США перекрити міжнародні водні шляхи для Росії і також попросив ввести повне торговельне ембарго.

Адейемо у відповідь зазначив, що США готові це зробити.

"Те, що ми вирішили зробити і що нам доручив зробити Президент, — це переконатися, що наші дії спрямовані на те, щоб вплинути на Росію і звести до мінімуму вплив на наших союзників і партнерів у майбутньому. Це саме те, що ми збираємося зробити. Отже, ви побачите, як ми продовжуємо чинити тиск на російську економіку, щоб позбавити її можливості проектувати силу. Ми продовжимо переслідувати російську еліту, щоб відібрати ресурси у президента Путіна. А потім ми збираємося використовувати експортний контроль, щоб позбавити їх здатності проектувати владу в майбутнє", - зазначив заступник міністра.

Він також додав, що в США вражені і натхнені хоробрістю українського народу.

"Дії, які вони зробили, щоб зупинити вторгнення Росії, були відмінними, і ми продовжуємо їх підтримувати", - зазначив Адейемо.

Нагадаємо, сьогодні Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодили четвертий пакет санкцій проти Російської Федерації.

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