Такий діалог вже ведеться.

США готові поставити зброю в Молдову, якщо надійде такий запит від молдавського уряду.

Про це заявив голова комітету у закордонних справах Палати представників США Грегорі Мікс на прес-конференції в Кишиневі, пише Radio Europa.

"Моя позиція полягає в тому, що нам потрібно поговорити з молдавським урядом. Я не хочу виходити за рамки того, що вимагає від нас керівництво Молдови", - сказав він.

За його словами, "діалог йде" і рішення будуть прийматися "колективно" між союзниками, причому Молдова є одним з кращих союзників США.

"Одна з причин успіху України і успіху регіону в тому, що ми будемо працювати разом. Ми зосередимо наші зусилля на тому, щоб змусити всіх наших союзників працювати разом в один голос і в одному напрямку, щоб Путін не продовжив свої вторгнення в інші країни", - зазначив мікс.

Нагадаємо, що раніше президент Молдови зажадала вивести російські війська з Придністров'я.

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