Сенатори Кріс Кунс та Марко Рубіо внесли на розгляд верхньої палати Конгресу законопроект про притягнення до відповідальності росіян, причетних до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова та отруєння й ув’язнення політика Олексія Навального.
Про це пише Голос Америки.
У випадку двопалатної підтримки законодавчої ініціативи проти вказаних осіб введуть санкції.
Згідно з законопроектом, президент повинен буде протягом 3 місяців з моменту ухвалення закону надати Конгресу звіти з іменами російських чиновників, причетних до отруєння і засудження Навального.
Також Конгрес вимагає надати звіти про особисті статки Володимира Путіна та його корумпованого оточення, про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, а також можливе порушення Кремлем законів СЩА, які забороняють використання хімічної зброї.
«Закон про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність потрібен для притягнення до відповідальності Путіна і його головорізів, за їхню корупцію і переслідування опонентів», – зазначив один з авторів проекту Марко Рубіо.
Законопроект також передбачає звернення держсекретаря США до уряду Німеччини з закликом відмовитися від будівництва газопроводу «Північний потік-2».
Протести в Росії через арешт Навального
- 23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
- Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.
- На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.
Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії
- Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.
- Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.
- В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.
- 18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.
- 2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.
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