Законопроект також передбачає звернення держсекретаря США до Німеччини з закликом відмовитися від «Північного потоку-2».

Сенатори Кріс Кунс та Марко Рубіо внесли на розгляд верхньої палати Конгресу законопроект про притягнення до відповідальності росіян, причетних до вбивства опозиціонера Бориса Нємцова та отруєння й ув’язнення політика Олексія Навального.

Про це пише Голос Америки.

У випадку двопалатної підтримки законодавчої ініціативи проти вказаних осіб введуть санкції.

Згідно з законопроектом, президент повинен буде протягом 3 місяців з моменту ухвалення закону надати Конгресу звіти з іменами російських чиновників, причетних до отруєння і засудження Навального.

Також Конгрес вимагає надати звіти про особисті статки Володимира Путіна та його корумпованого оточення, про вбивство опозиціонера Бориса Нємцова, а також можливе порушення Кремлем законів СЩА, які забороняють використання хімічної зброї.

«Закон про притягнення Росії до відповідальності за зловмисну діяльність потрібен для притягнення до відповідальності Путіна і його головорізів, за їхню корупцію і переслідування опонентів», – зазначив один з авторів проекту Марко Рубіо.

Законопроект також передбачає звернення держсекретаря США до уряду Німеччини з закликом відмовитися від будівництва газопроводу «Північний потік-2».

Протести в Росії через арешт Навального

23 і 31 січня по всій Росії відбулися масові акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Силовики жорстоко розганяли мітинги, застосовуючи спецзасоби. По всій країні проводилися масові затримання.

На акціях 31 січня затримано понад 5 тисяч осіб - це рекордне число в новітній історії Росії.

Що відомо про затримання і арешт Навального в Росії

Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де він проходив лікування після отруєння влітку 2020 року.

Його літак мав приземлитися в аеропорту "Внуково", але був перенаправлений в "Шереметьєво". Відразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

В управлінні Федеральної служби виконання покарань по Москві заявили, що Навального затримали за ухилення від явки в кримінально-виконавчу інспекцію як умовно засудженого за злочин.

18 січня суд заарештував опозиціонера до 15 лютого.

2 лютого 2021 року Симоновський суд Москви у ході виїзного засідання в Мосміськсуді за клопотанням ФСВП замінив Олексію Навальному умовний термін у 3,5 роки на реальний у справі "Ів Роше". Усього Навальний, відповідно до рішення, повинен провести в колонії загального режиму два роки й вісім місяців.

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Автор: Яна Ставська