Також держсекретар США приїде до Праги.

Державний секретар США Ентоні Блінкен відвідає Кишинів (столиця Молдови) у середу, 29 травня. Це стане першою зупинкою його європейського турне, під час якого він буде намагатися зміцнити західну підтримку України серед союзників по НАТО та сусідніх країн, пише Reuters.

"Поїздка провідного американського дипломата відбувається в той час, коли Україна намагається захиститися від посилення російських атак на сході країни, а президент Володимир Путін попереджає, що дозвіл Києву використовувати західну зброю для завдання ударів по території Росії може спровокувати глобальний конфлікт", - зазначили у виданні.

Також під час візиту Блінкен проведе зустріч з президентом Майєю Санду та іншими високопосадовцями в той час, коли американські чиновники кажуть, що Молдова зіштовхується з російськими "операціями впливу".

Відео дня

Своєю чергою головний американський дипломат у справах Європи в Державному департаменті Джим О'Брайен повідомив, що США, можливо, оголосять про "потужний пакет" допомоги енергетичної незалежності Молдови, не вдаючись до подробиць.

За його словами, Вашингтон не бачить прямої військової загрози з боку РФ щодо сепаратистського Придністровського регіону Молдови.

Після цього Блінкен вирушить до Праги, де візьме участь у неформальній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО, яка буде присвячена підготовці до липневого саміту НАТО у Вашингтоні.

"Ми не очікуємо, що Україна отримає запрошення до вступу в НАТО, але ми вважаємо, що буде продемонстрована суттєва підтримка України в її прагненні перемогти у війні. Це включатиме постійну підтримку НАТО у розбудові майбутніх збройних сил України і зусилля, спрямовані на допомогу Україні в проведенні реформ, необхідних для вступу до ЄС і якнайшвидшого переходу через міст до НАТО", - підкреслив О'Брайен.

Останні новини Молдови

Як писав УНІАН, до Молдови прибули американські військові для підтримки навчань "Щит миру". Зазначається, що літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни приземлився в аеропорту Кишинева.

Також повідомлялось, що Молдова буде допомагати Україні ловити ухилянтів. Міністр внутрішніх справ країни Адріан Ефрос заявив, що чоловіки від 18 до 60 років наразі найчастіше нелегально перетинають державний кордон.

"Ми практично щотижня проводимо одну-дві операції з боротьби і знищення різних схем, які організовані на території Республіки Молдова або громадянами Республіки Молдова, або громадянами Республіки Молдова спільно з громадянами України", - зауважив він.

Вас також можуть зацікавити новини: