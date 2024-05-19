Американські військовослужбовці прилетіли для підтримки навчань.

До Молдови прибули військові Сполучених Штатів Америки. В аеропорту Кишинева приземлився літак C-17 Національної повітряної гвардії Північної Кароліни.

Про це повідомило посольство США у Молдові. Зазначається, що борт з американськими військовослужбовцями прилетів до країни для підтримки навчань "Щит миру".

"Тридцять п'ять військовослужбовців зі складу гвардії Північної Кароліни та ВПС США в Європі у співпраці з міністерствами Республіки Молдова відпрацьовуватимуть тактики реагування, необхідні для забезпечення безпеки громадян Молдови у разі надзвичайних ситуацій", – йдеться у повідомленні.

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Крім того, літак С-17 доставив медичне обладнання, яке буде передано Міністерству оборони Молдови в рамках американської допомоги.

"Сполучені Штати пишаються своєю співпрацею з урядом та народом Молдови у прагненні до створення демократичного, процвітаючого та безпечного майбутнього", – додали в посольстві.

Навчання іноземних військ: інші новини

Масштабні військові навчання НАТО нині тривають в Естонії. Як пише французьке видання RTL, на цих навчаннях Франція тренує спеціальний підрозділ, який "стане в пригоді в Україні".

Загалом у навчаннях в Естоінї беруть участь 14 000 військовослужбовців країн НАТО. Мета цих тренувань полягає в тому, щоб показати Росії, що вторгнення в країну було б не найкращим рішенням.

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