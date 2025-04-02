Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом для обговорення України та питань співпраці.

Цього тижня очікується приїзд ключового переговірника Кремля Кирила Дмитрієва до Вашингтона для переговорів із представниками адміністрації президента США Дональда Трампа.

Як пише Reuters із посиланням на зазначені джерела, Дмитрієв, глава суверенного фонду добробуту РФ, призначений російським диктатором Путіним спеціальним інвестиційним і міжнародним економічним посланником, зустрінеться зі спецпредставником США Стівом Віткоффом.

Інше джерело уточнило, що Дмитрієв зустрінеться з Віткоффом у середу.

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За інформацією CNN, Дмитрієв і Віткофф проведуть переговори щодо зміцнення відносин між двома країнами, а також щодо закінчення війни проти України. Оскільки Дмитрієв перебуває під санкціями США, CNN повідомив, що адміністрація Трампа зняла санкції з цього російського чиновника на час його візиту. "Його візит стане першим візитом до США високопоставленого російського чиновника з моменту вторгнення РФ в Україну та ознаменує подальші кроки в потеплішанні відносин між країнами після повернення Трампа до влади", - пише CNN.

Зазначається, що візит Дмитрієва відбудеться перед зустріччю Трампа і Путіна.

"Трамп стає дедалі нетерплячішим до того, що Москва затягує рішення про ширшу мирну угоду щодо України..., візит Дмитрієва також може знизити напруженість", - припустило видання.

Нагадаємо, Дмитрієв близький до Путіна і брав участь у зустрічі в Ер-Ріяді, де російські та американські чиновники обговорювали закінчення війни в Україні.

РФ і США

31 березня Дмитрієв, якого вважають найбільш підкованим у питаннях США членом російської еліти, заявив, що дві країни вже почали обговорювати спільний проєкт із корисних копалин, серед інших угод.

27 лютого стало відомо, що РФ і США визначили Арктику як можливу сферу для економічного співробітництва. Представники цих країн обговорювали питання розвідки природних ресурсів і торгових шляхів.

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