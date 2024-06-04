Санкції запроваджені проти чотирьох компаній та однієї особи.

Сполучені Штати і Європейський союз запровадили санкції проти компаній та фізичних осіб в Ірані, причетних до виробництва ударних БпЛА та передачі їх Росії, йдеться у повідомленні на сайті Державного департаменту США.

"Сполучені Штати запроваджують санкції проти чотирьох іранських юридичних та однієї фізичної особи, пов'язаних з розробкою, виробництвом та розповсюдженням безпілотних літальних апаратів (БПЛА), які іранський режим надає Росії, а також маріонеткам і партнерам бойовиків з метою продовження конфлікту та дестабілізації регіону. Ці рішення були прийняті одночасно із запровадженням Європейським Союзом санкцій проти фізичних та юридичних осіб, причетних до іранської індустрії безпілотних літальних апаратів", - йдеться у повідомленні.

"Ми вітаємо перше застосування нових санкцій ЄС, спрямованих на дестабілізуючу поведінку Ірану і підтримку тероризму на Близькому Сході", - зазначив представник Держдепу Метью Міллер..

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Санкції впроваджені проти чотирьох організацій, пов'язаних з компанією Rayan Roshd Afzar Company, а також проти керівника Організації авіаційної промисловості Ірану, дочірньої компанії Міністерства оборони і логістики збройних сил Ірану, яка здійснює нагляд за виробниками БПЛА, в тому числі Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company і Qods Aviation Industries.

Іран постачає зброю в Росію

Президент України Володимир Зеленський раніше заявив, що Іран відкрито постачає в Росію не лише дрони, але й ракети.

Також Bild повідомляв, що ймовірно, Іран вперше поставив Росії новітні авіабомби Qaem-5 ("Каїм-5") для ударів по Україні. На думку видання, це вказує на "новий рівень" військової співпраці Тегерана і Кремля. В самому Ірані ці бомби взяли на озброєння лише п'ять років тому.

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