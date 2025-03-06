Водночас нардеп каже, що в оборонному Комітеті ВРУ немає офіційних підтверджень, що США припинили ділитись розвідданими та надавати оборонну допомогу.

В оборонному Комітеті Верховної Ради України наразі немає офіційних підтверджень, що США припинили ділитись розвідданими та надавати оборонну допомогу.

Про це сказав народний депутат, секретар комітету з питань нацбезпеки і оборони Роман Костенко в ефірі "Свобода Live".

"На рівні комітету підтверджень, що США припинили ділитись розвідданими та надавати оборонну допомогу немає. Але в особистих спілкуваннях з представниками різних органів маю певні підтвердження. Деякі наші органи кажуть, що припинена передача розвідданих, а деякі – що вона продовжує йти. Тобто деякі дійсно це підтверджують", - зазначив він.

Відео дня

Стосовно призупинення допомоги зброєю Костенко зауважив, що офіційних листів чи інших паперів про таке в Комітеті немає. Але Польща підтвердила.

"Те, що я зараз чую, дійсно, вона призупинена", - сказав парламентар.

За його словами, усі ці останні дії США виглядають, в першу чергу, як тиск на Україну для того, щоб нас змусити піти на умови, які вони нам запропонують.

"Зараз Сполучені штати намагаються тиснути і шантажувати допомогою, щоб ми пішли на якісь умови", - зазначив він.

Водночас Костенко підкреслив, що розвіддані – "це очі", але США – це "не 100% наших очей".

"Ця історія дуже великогранна. Це і агентурна розвідка, і технічна, і інша. Якщо говоримо про тактичну розвідку, то деякі аспекти ми можемо й самі закривати за допомогою технічних засобів, дронів. Це до 100 км. Але є інші аспекти, про які я говорити не можу, де виключно потрібна супутникова розвідка", - пояснює нардеп.

Зокрема завдання ударів по території РФ залежить у великій мірі від розвідданих від наших партнерів, каже Костенко. "Чи ми не зможемо взагалі бити по противнику? Ні, бо є стаціонарні об’єкти, про які ми знаємо. Але, наприклад, якийсь далекий аеродром і бачити чи стоять на ньому літаки, які можуть зараз піднятися і нанести по Україні удари – це інша історія", - пояснив він.

За словами нардепа, попередження про взльоти і готовність російських ракетоносців, пускових установок, включаючи "Орєшнік", це також допомога наших партнерів.

"Якщо вона буде виключена, це поставить під загрозу не тільки воєнні об’єкти, а й цивільні. Звичайно деякі можливості є в наших європейських партнерів. Але все таки США дуже глибоко увійшли в співпрацю з нашими і спеціальними органами, і Збройними силами. Від них багато що залежить", - сказав Костенко.

Водночас він додав, що наскільки йому відомо, інформація з попередженням про обстріли буде надходити.

Що відомо щодо останніх дій США

Як повідомляв УНІАН, іноземні ЗМІ цими днями повідомили спочатку, що адміністрація президента США Дональда Трампа призупинила збройну допомогу Україні, а згодом поширили повідомлення, що призупинено й передачу американських розвідданих Україні.

Зазначалось, що зупинка в постачанні зброї, зупинка в передачі розвідданих триватиме доти, поки Україна на погодиться на переговори з Росією і допоки не буде визначена їхня конкретна дата.

Президент України Володимир Зеленський доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги для України. Він наголосив, що люди не повинні здогадуватись. Зеленський зазначив, що Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного, а надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни.

ЗМІ також писали, що директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив, що США призупинили постачання зброї та розвідувальних даних Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: