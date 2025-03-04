Президент України Володимир Зеленський доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги для України.
Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців у Telegram.
Зокрема, як наголосив президент, сьогодні в багатьох одне питання: "що буде далі з допомогою від Америки?"
"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.
Він додав, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги.
"Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", - підкреслив Зеленський.
Як відзначив глава держави, Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі.
"Це ж не просто про нашу країну. Це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує", - повідомив президент.
Що відомо щодо призупинення військової допомоги
За повідомленнями у медіа, президент США Дональд Трамп наказав призупинити надання військової допомоги Україні, раніше оголошеної попередньою адміністрацією Джо Байдена.
Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що питання про мир в Україні можна буде поставити на порядок денний у США тільки тоді, коли Київ буде готовий вести сумлінні переговори. Ця умова є обов'язковою і для відновлення американської допомоги Україні.