Президент наголосив, що Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного.

Президент України Володимир Зеленський доручив керівникам різних відомств отримати від США офіційну інформацію про долю військової допомоги для України.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні до українців у Telegram.

Зокрема, як наголосив президент, сьогодні в багатьох одне питання: "що буде далі з допомогою від Америки?"

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"Я доручив міністру оборони України, керівникам наших розвідок, дипломатам зв’язатись зі своїми відповідниками в Сполучених Штатах Америки і отримати офіційну інформацію. Люди не повинні здогадуватись. Україна й Америка заслуговують на поважний діалог, на чітку позицію одне одного. А надто, коли йдеться про захист життів у час повномасштабної війни", - наголосив Зеленський.

Він додав, що в Україні не один тиждень отримували різні сигнали, і вже був прецедент зупинки допомоги.

"Була зупинка гуманітарної допомоги, енергетичної. Також була вже й зупинка військової допомоги – наприкінці січня, але тоді все вдалося швидко відновити. Ми бачили ризики. Тому наші служби – і військові, і спеціальні служби – встигли напрацювати алгоритми дій за будь-якого розвитку ситуації. Зараз не 22-й рік. Зараз наша стійкість вища. Ми маємо засоби захисту. Але для нас важливі нормальні, партнерські відносини з Америкою для реального закінчення війни. Ніхто з нас не хоче нескінченної війни", - підкреслив Зеленський.

Як відзначив глава держави, Україна завжди буде вдячною Америці за всю ту підтримку, яка надавалась і надається, і яка працює на збереження на сьогодні вже доволі крихких основ безпеки в Європі.

"Це ж не просто про нашу країну. Це про всіх в Європі. Ми прагнемо конструктивної співпраці. Партнерських відносин. Про те, що відбулось у Білому домі замість наших перемовин, можна тільки шкодувати. Але треба знаходити силу йти далі, поважати одне одного, як ми завжди поважаємо Америку, Європу, усіх партнерів, і разом робити все, щоб наблизити мир. І я дякую всім, хто Україну в цьому підтримує", - повідомив президент.

Що відомо щодо призупинення військової допомоги

За повідомленнями у медіа, президент США Дональд Трамп наказав призупинити надання військової допомоги Україні, раніше оголошеної попередньою адміністрацією Джо Байдена.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс повідомив, що питання про мир в Україні можна буде поставити на порядок денний у США тільки тоді, коли Київ буде готовий вести сумлінні переговори. Ця умова є обов'язковою і для відновлення американської допомоги Україні.

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