У європейські країни-члени Альянсу направлять 2400 американських солдатів.

США вирішили посилити східні кордони НАТО. У ці регіони направлять десантну дивізію, відому як "Клекочучі орли".

Про це повідомила місія США при НАТО в Twitter.

Відправлення десантників відбувається після відповідної обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна. До Румунії, Болгарії, Угорщини та Словаччини направлять 2400 солдатів 101-ї повітряно-десантної дивізії.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекочучі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших супротивників", - наголошується в твіті.

Як раніше повідомлялося, нинішня чисельність Сил швидкого реагування НАТО в 40 тисяч військових до наступного року повинна бути збільшена до понад 300 тисяч військових.

Лідери Альянсу в новій Стратегічній концепції визнали, що Росія представляє пряму загрозу безпеки НАТО, оскільки прагне встановити сфери впливу і прямого контролю за допомогою примусу, підривної діяльності, агресії і анексії.

Вас також можуть зацікавити новини: