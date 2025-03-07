Близько 160 000 діючих військовослужбовців розміщені за межами Сполучених Штатів, величезна кількість із них перебуває в Німеччині.

Президент США Дональд Трамп розглядає можливість виведення американських військ із Німеччини та їхньої передислокації у Східну Європу. Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на джерела, близькі до адміністрації.

Американський лідер обмірковує можливість виведення близько 35 000 діючих військовослужбовців з Німеччини, що ще більше погіршить відносини між США і Європою.

Зазначається, що він дедалі більше розчаровується в тому, що континент "підштовхує до війни". Близько 160 000 діючих військовослужбовців розміщено за межами Сполучених Штатів, величезна кількість із них перебуває в Німеччині.

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"Трамп злий на те, що вони [Європа], мабуть, підштовхують до війни", - сказало джерело, близьке до Білого дому.

Брайан Г'юз, представник національної безпеки США, зазначив:

"Хоча жодних конкретних заяв поки що не передбачається, американські військові завжди розглядають можливість передислокації військ по всьому світу, щоб найкращим чином протистояти поточним загрозам нашим інтересам".

The Telegraph зазначає, що Трамп розглядає можливість передислокації військ з Німеччини до Угорщини, яка підтримує тісні відносини з Росією і часто виступає проти санкцій ЄС щодо Москви.

Трамп, як кажуть, думає про перерозподіл частини американських військ у Європі, щоб вони були зосереджені навколо країн НАТО, які збільшили свої витрати на оборону для досягнення цільових показників ВВП.

Це частина планів адміністрації щодо перерозподілу участі НАТО таким чином, щоб віддати перевагу країнам-членам із вищими витратами на оборону.

Плани Трампа щодо НАТО

Трамп неодноразово критикував країни НАТО за невиконання поточної мети у два відсотки витрат, стверджуючи, що ця різниця лягає несправедливим тягарем на Сполучені Штати.

У четвер він припустив, що США можуть не захищати союзників по НАТО, які не виконують його цільові показники витрат у рамках великої реорганізації альянсу.

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