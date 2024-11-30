Рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу Грузії в ЄС суперечить закріпленій у конституції обіцянці.

Сполучені Штати Америки призупинили стратегічне партнерство з Грузією. Про це йдеться у заяві Державного департаменту США.

Там зазначили, що рішення правлячої партії "Грузинська мрія" призупинити процес вступу країни в ЄС суперечить закріпленій у конституції обіцянці грузинському народу прагнути до повної інтеграції в Європейський Союз і НАТО.

"Призупинивши процес вступу Грузії в ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв’язків з Європою та зробила Грузію більш вразливою для Кремля", - йдеться у заяві Держдепу.

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У відомстві вважають, що грузинський народ "переважно підтримує інтеграцію з Європою", при цьому Сполучені Штати "засуджують надмірне застосування сили поліцією проти грузинів, які намагаються реалізувати свої права на відстоювання думок, включаючи свободу мирного протесту":

"Антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого стратегічного партнерства між США та Грузією, яке ґрунтувалося на спільних цінностях і зобов’язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основних свобод, а також боротьби з корупцією. У результаті США призупинили цей механізм".

У Держдепі закликали грузинський уряд "повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження думок".

Політична криза у Грузії - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася скласти повноваження, попри закінчення каденції. За її словами, єдиною легітимною інституцією в країні залишається інститут президента.

Раніше Грузія "заморозила" переговори щодо вступу в ЄС до 2028 року. Як сказав прем'єр-міністр країни Іраклій Кобахідзе, "неприйнятно розглядати інтеграцію до ЄС як милостиню".

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