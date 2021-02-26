Ера під гаслом "Америка понад усе" закінчилася, але "Європа понад усе" лишається.

Президент США Джо БАйден проголосив про тріумфальне повернення США в трансатлантичний альянс. "Америка знову тут", - сказав американський лідер під час промови на Мюнхенській конференції з безпеки. Але лідери Франції й Німеччини швидко дали зрозуміти, що за чотири роки президенства Дональда Трампа відносини змінилися.

Про це пише Wall Street Journal. Французький президент Еммануель Макрон повторив свої заклики до "стратегічної автономії" Європи, яка б передбачала здатність континенту захищатися самостійно. Канцлер Німеччини Ангела Меркель прямо заявила, що інтереси США і Європи не завжди будуть збігатися. І більшість помітили в цьому натяк на нещодавню торговельну угоду між ЄС і Китаєм, а також на бажання Берліна добудувати російський газопровід "Північний потік-2".

"США може й повернулися. Але вони не можуть очікувати, що займуть своє старе місце на чолі", - йдеться в статті.

Читайте такожNew York Times: Байден хоче об'єднати сили США і Європи проти Росії, але це буде не простоВ основі стриманої реакції на промову Байдена лежить те, що European Council on Foreign Relations називає "масивною зміною" в європейській громадській думці щодо США. Опитування, яке організація провела нещодавно, показало: "Більшість у ключових країнах ЄС тепер вважають політичну систему США зламаною, Китай через десятиліття стане більш могутнім, ніж Америка, а європейці не можуть розраховувати, що американці їх захистять". Ці переконання стали причиною фундаментальних змін в європейських політичних пріоритетах.

"Велика кількість людей вважає, що європейцям варто інвестувати у власну оборону, а також вважають Берлін найважливішим партнером замість Вашингтону. Вони хочуть займати більш жорстку позицію щодо США в економічних питаннях. І замість того, щоб підтримати Вашингтон, Вони хочуть, щоб їхні країни зберігали нейтралітет у конфліктах між США і Росією чи Китаєм", - йдеться в звіті за результатами опитування, проведеного в 11 країнах.

В кожній з цих країн окрім Польщі й Угорщини більшість опитаних згодні з твердженням, що після обрання Дональда Трампа президентом в 2016 році американському народу більше не можна довіряти. Особливо це твердження популярне в Німеччині.

Десятиліттями європейці вірили, що американська політика коливається у визначених межах, які гарантують надійність США. Але перемога Трампа знищила це переконання. І президенство Байдена не відновить його. Повстання проти еліт в обох головних партіях США нікуди не зникне. І популісти знову можуть прийти до влади.

Читайте такожWashington Post: Забудьте про зброю і нафту, вакцина від COVID-19 тепер дає політичну владуПроблема глибша, ніж знищення політичних меж. 61% європейців переконані, що політична система США "зламана". Так вважають 66% французів, 71% німців і, що особливо вражає, 81% британців. Також на тлі напруги у відносинах між США і Росією після окупації Криму й російського вторгнення в Україну 59% опитаних зізналися, що хотіли б, щоб їхні країни були нейтральними. Лише 23% підтримали б союз з Америкою в конфлікті з Москвою. Навіть серед поляків, які найбільш негативно в Європі ставляться до Росії, нейтралітет обрали 45% опитаних. 36% підтримали б союз з Вашингтоном.

Wall Street Journal зауважує, що ніхто не може передбачити, як ці погляди європейців зміняться в разі військової загрози зі сходу. Можливо, якщо адміністрація Байдена стабілізує американські політичні інститути, зупинить пандемію й відновить економічне зростання, Європа перегляне своє ставлення до трансатлантичного альянсу. Але поки що адміністрації Байдена потрібно засвоїти стару правду Геракліта: "Не можна двічі зайти в одну і ту ж річку".

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини світу і переклади зарубіжної преси на каналі УНІАН ІноЗМІ

Переклад: Лесь Димань