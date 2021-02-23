Обираючи між тим, щоб розірвати зв'язки з Берліном чи республіканцями в парламенті, нова команда в Білому домі завдала м'якший удар по російському газопроводу, ніж всі очікували.

Зіштовхнувшись з проблемою сумнівного газопроводу "Північний потік-2", адміністрація Джо Байдена фактично "пропасувала". Вона дозволила будівництву продовжуватися, не запровадивши жорсткі санкції, які б розбили причетні компанії.

В новому звіті, поданому на розгляд Конгресу, Держдепартамент визнав російський корабель "Фортуна" і його власника "КВТ-рус" порушниками заборон щодо будівництва "Північного потоку-2". Тож їх чекають нові санкції. Але в звіті не згадуються інші російські судна, які теж беруть участь в прокладанні газопроводу. Так само, в документі немає назв німецьких чи інших європейських фірм, причетних до будівництва російської ГТС, - пише Foreign Policy. Звіт також перелічує 18 компаній, які вже покинули проект або планують це зробити через загрозу американських санкцій.

Читайте такожThe Economist: ЄС доведеться зняти "рожеві окуляри" й побачити реальну РосіюВидання пише, що реакція адміністрації Байдена на "Північний потік-2", через який Росія хоче постачати газ в Німеччину в обхід України, - це перше випробування для нової адміністрації в США. Оскільки вона намагається знайти баланс, водночас покращивши зв'язки з Берліном й виступивши проти геополітичної агресії Росії в Європі. Також на кін поставлені відносини команди нового президента США з Конгресом у питанні закордонної політики.

Прес-секретар Держдепартаменту Нед Прайс сказав, що адміністрація Байдена виступає проти "Північного потоку-2".

"Ми продовжуємо оцінювати суб'єктів, причетних до діяльності, за яку потенційно проти них можуть бути введені санкції. Ми чітко дали зрозуміти, що компанії ризикують, якщо беруть участь в проекті "Північний потік-2". У нас така ж позиція, як і в попередньої адміністрації. Це погана угода для Європи, яка суперечить європейським проголошеним цілям в сфері енергетики", - сказав він.

Але звіт, який Держдепартамент подав Конгресу, швидко спровокував обурення конгресменів-республіканців. Вони звинуватили адміністрацію Байдена в тому, що вона вручила Москві першу перемогу. Член Палати представників Майкл МакКол, який представляє Республіканську партію в комітеті з закордонних справ, назвав звіт "абсолютно неадекватним".

Читайте такожThe Globalist: "Північний потік-2" знищить єдність США і Європи, якщо Берлін не змінить свою поведінкуЗа його словами, він не відповідає намірам обох партій в Конгресі зупинити будівництво "Північного потоку-2". МаКол також нагадав, що корабель "Фортуна" й компанія "КВТ-рус" вже й так під санкціями. Їх запровадила ще адміністрація Дональда Трампа. Члени Комітету Сенату з закордонних справ виступили з аналогічною критикою.

"Цей звіт - подарунок для Росії й її зусиль підірвати європейську енергетичну безпеку, дестабілізувати Україну, поширити корупцію й свій зловісний вплив по всій Європі", - сказав сенатор Джеймс Ріш.

Сенатор від Демократичної партії Джин Шахін - теж помітний критик "Північного потоку-2" й важливий союзник адміністрації Байдена на Капітолійському пагорбі. В заяві вона сказала, що її підбадьорює перспектива запровадження нових санкцій. Однак, вона хотіла б отримати "брифінг від адміністрації Байдена щодо додаткових кроків, які можуть бути зроблені для зупинки загроз від завершення будівництва "Північного потоку-2"". Держдепартамент не дав коментар щодо ситуації.

На думку директора консалтингової фірми ClearView Energy Partners Кевіна Бука, санкції проти судна й компанії, які вже й так в "чорному списку", посилають досить чіткий сигнал, що Байдена "політично змусили діяти". І коли настав момент щось робити, він обрав найбільш скромний варіант. Інші експерти вважають, що "зради" немає. Натомість адміністрація Байдена показала, що досі оцінює можливості.

"Мені здається, адміністрація лишає собі вибір для ескалації, але й не зачиняє всі двері", - сказав Деніел Фрід, який був помічником Держсекретаря США в часи президенства Джорджа Буша-молодшого.

Читайте такожSüddeutsche Zeitung: Німеччині не варто було взагалі братися за "Північний потік-2"На думку Фріда, дипломатичний досвід якого сягає 40 років, Вашингтон зробив м'який крок, щоб подивитися, чи Німеччина "готова запропонувати серйозні ідеї, щоб скоротити ризики від "Північного потоку-2" для країн Центральної й Східної Європи". Деякі експерти очікують, що ставлення Берліна до російського газопроводу зміниться після парламентських виборів, які пройдуть у вересні. Партія "Зелених", якій прогнозують великий електоральний успіх, виступає проти "Північного потоку-2" з екологічних причин.

Російська ГТС збудована на більш ніж 90%. Адміністрація Трампа підписала кілька законів у 2019 й 2020 роках, які були націлені проти компаній, які беруть участь будівництві цього газопроводу. Ці кроки затримали завершення робіт. Без нових санкцій й затримок "Північний потік-2" можуть добудувати через 6 місяців або рік. Деякі експерти переконані, що, зрештою, жодні санкції не зупинять російську "трубу".

"Історія російських експортних трубопроводів говорить, що їх завжди добудовують. Можливості зупинити фізичне спорудження інфраструктури в іншій країні без військового вторгнення досить обмежені", - сказав Бук.

Історія "Північного потоку-2"

Проектом "Північний потік-2" передбачені будівництво і робота двох гілок газопроводу загальною потужністю 55 мільярдів кубометрів газу на рік від узбережжя Росії через Балтійське море до Німеччини.

Новий трубопровід в обхід України планувалося завершити до кінця 2019 року поряд з уже діючим "Північним потоком-1".

Враховуючи санкції, які прийняла Палата представників Конгресу США в законопроекті про американський оборонний бюджет, компанії, що займаються будівництвом газопроводу "Північний потік-2", не змогли його добудувати.

Засновником компанії Nord Stream 2 AG є російський "Газпром". Фінансування проекту здійснюють європейські компанії - французька Engie, австрійська OMV, британо-Нідерландська Shell, німецькі Uniper і Wintershall.

За даними ЗМІ, новообраний президент США Джо Байден має намір зробити все, щоб "Північний потік-2" не був побудований.

4 листопада 2020 року в ЗМІ з'явилася інформація про те, що Конгрес США хоче розширити санкції проти "Північного потоку-2" і "Турецького потоку".

4 грудня 2020 року Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Хайко Маас заявив про те, що сумнівається, що позиція США щодо "Північного потоку-2" зміниться після початку президентської каденції Джо Байдена.

6 грудня 2020 року виконуюча обов'язки посла США у ФРН Робін Куінвілл закликала ЄС і Німеччину оголосити мораторій на будівництво газопроводу "Північний потік-2".

9 грудня 2020 року Палата представників Сполучених Штатів схвалила оборонний бюджет на наступний рік з розширеними обмеженнями проти російського газопроводу "Північний потік-2".

Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновилося 11 грудня.

29 грудня 2020 року стало відомо про те, що Палата представників подолала вето Трампа на оборонний бюджет США з санкціями по "Північному потоку-2".

Сполучені Штати закликають європейських союзників і приватні компанії припинити роботи з побудови газопроводу "Північний потік-2", і готують більш широкі санкції щодо російського проекту в найближчі тижні.

Сенат США затвердив оборонний бюджет США на 2021 фінансовий рік, в якому передбачені нові санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2".

7 січня 2021 року в Німеччині заснували фонд для підтримки добудови "Північного потоку-2".

13 січня 2021 року Держдепартамент США повідомив європейські компанії, причетні до будівництва газопроводу "Північний потік-2", про ризик введення нових санкцій.

22 лютого 2021 року США ввели нові санкції проти російського судна, що будує "Північний потік-2".

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Переклад: Лесь Димань