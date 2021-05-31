За інформацією журналістів, американське АНБ стежило за високопоставленими чиновниками у Швеції, Норвегії, Франції та Німеччині.

Агентство національної безпеки США (АНБ) використовувало партнерські відносини з відділом зовнішньої розвідки Данії для стеження за високопоставленими чиновниками сусідніх країн, зокрема, канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Про це в понеділок, 31 травня, пише Reuters з посиланням на данську державну телекомпанію DR.

Дев'ять неназваних джерел повідомили журналістам, що отримані дані є результатом внутрішнього розслідування, проведеного у 2015 році службою військової розвідки Данії щодо ролі АНБ e партнерстві.

Згідно з розслідуванням, яке охоплює 2012 і 2014 роки, АНБ використовувало данські інформаційні кабелі, щоб шпигувати за високопоставленими чиновниками у Швеції, Норвегії, Франції та Німеччині, зокрема, за колишнім міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром і колишнім лідером німецької опозиції Пеером Штайнбрюком.

"Абсурдно, що дружні спецслужби справді перехоплюють інформацію і шпигують за високопоставленими представниками інших країн. Політично я вважаю це скандалом", - сказав Штайнбрюк німецькому телеканалу ARD.

На прохання прокоментувати звіт представник німецької канцелярії відповів, що дізнався про звинувачення лише після того, як про них запитали журналісти, і відмовився від подальших коментарів.

Читайте такожУ Данії росіянина засудили за шпигунство до трьох років в'язниціУ Данії, близькому союзнику Сполучених Штатів, розташовані кілька ключових посадкових станцій для підводних інтернет-кабелів, що йдуть до Швеції, Норвегії, Німеччини, Голландії та Великобританії й назад.

Внутрішнє розслідування у службі військової розвідки Данії було розпочато у 2014 році після побоювань з приводу витоків від Едварда Сноудена роком раніше, що розкривають, як працює АНБ.

У Вашингтоні АНБ поки не відповіло на запит журналістів прокоментувати інформацію, а управління директора Національної розвідки відмовилося від коментарів. Представник данської Служби військової розвідки від коментарів також відмовився.

Міністр оборони Швеції Петер Хультквіст повідомив шведській телекомпанії SVT, що "вимагає повної інформації щодо інциденту". Міністр оборони Норвегії Франк Бакке-Йенсен заявив телекомпанії NRK, що "ставиться до звинувачень серйозно".

За даними DR, рішення відсторонити голову Датської розвідувальної служби та трьох інших посадових осіб, ухвалене в серпні 2020 року після критики та звинувачень у серйозних порушеннях з боку незалежної ради, яка курує підрозділ, було пов'язане з розслідуванням 2015 року.

Торік данський уряд заявив, що почне розслідування у справі на основі інформації зі звіту інформатора. Очікується, що це розслідування завершиться до кінця 2021-го.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова