Американку, яка "злила" в ЗМІ секретну доповідь АНБ про втручання Росії у вибори в США, посадили на 5 років

Колишня військова перекладачка отримала найжорсткіший в історії США вирок за злочин, пов'язаний зі "зливом" інформації в ЗМІ.

Колишня співробітниця компанії-підрядника Агентства національної безпеки США Реаліті Лі Віннер засуджена до п'яти років тюремного ув'язнення.

Її звинувачували в тому, що вона поділилася з журналістами секретним звітом про втручання Росії у президентські вибори 2016 року, передає BBC.

26-річна Віннер ще в червні зізналася в тому, що поділилася надсекретним звітом із журналістами. Їй загрожувало до 10 років в'язниці, проте обвинувачена пішла на угоду зі слідством, визнавши провину, погодившись на п'ятирічний термін, позбавивши прокурорів від необхідності представляти свої докази у суді.

Колишня військова перекладачка отримала найжорсткіший в історії США вирок за злочин, пов'язаний зі "зливом" інформації в ЗМІ.

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"Я щиро вибачаюся і беру на себе всю відповідальність за свої дії. В першу чергу я хотіла б вибачитися перед своєю сім'єю", - сказала Віннер на оголошенні вироку в суді міста Огаста, штат Джорджія.

Віннер засудили на підставі закону про шпигунство, звинувачення в порушенні якого висували Едварду Сноудену.

Нагадаємо, про витік стало відомо влітку 2017 року, після того як американський журналіст звернувся в АНБ і попросив прокоментувати документ, надавши відомству його копію. Після цього Віннер була заарештована. На допиті вона повідомила, що роздрукувала секретну доповідь, винесла її з офісу і передала журналістам видання The Intercept.

У доповіді стверджувалося, що російські спецслужби, зокрема Головне розвідувальне управління (ГРУ), проводили кібератаки на постачальників програмного забезпечення виборчих дільниць на виборах президента США і розіслали понад 120 фальшивих електронних листів з вірусами.

За інформацією ФБР, Віннер на допиті визнала, що передані ЗМІ дані могли зашкодити американським інтересам і використовуватися іншими країнами. При цьому Віннер була однією з шести співробітників фірми, які роздрукували доповідь.