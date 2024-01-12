Представник КНДР в ООН заявив, що США потрібно "краще добре подумати, з ким зв'язуються"

Північна Корея назвала "необґрунтованим" звинувачення у передачі Росії балістичних ракет. Таку заяву зробив постійний представник КНДР в ООН Кім Сон, передає KCNA.

"Спроба США оголосити поза законом законні відносини між самостійними суверенними державами є незаконною дією, діаметрально протилежною меті Статуту ООН для розвитку дружніх відносин між державами на основі поваги до принципів рівноправності народу та його права на самовизначення, також є всебічною відмовою від міжнародних прав", – заявив Кім Сон.

Крім того, посадовець заявив, що війна в Україні "є породженням конфронтаційної політики США", які "розширили НАТО на Схід на шкоду раціональним і справедливим безпековим інтересам Росії".

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Закінчується заява представника Північної Кореї погрозою: "Перш ніж чіплятися до інших, США краще добре подумати, з ким зв'язуються, і замислитися над подальшим збитком, а не майбутнім прибутком".

Співпраця Північної Кореї та РФ: що відомо

На початку січня у Сполучених Штатах Америки заявили, що росіяни вже двічі вдарили по Україні новими балістичними ракетами з Північної Кореї - 30 грудня та 2 січня. За даними американської розвідки, мова може йти про отримання Москвою пускових установок та кількох десятків балістичних ракет.

Згодом США скликали Радбез ООН для обговорення поставок Росії балістичних ракет з КНДР, які Москва використовує для ударів по Україні. Засідання заплановане на 10 січня 2024 року.

У свою чергу Велика Британія жорстко відреагувала на використання РФ північнокорейських ракет проти України. В МЗС Королівства закликали КНДР припинити постачання зброї країні-терористу.

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