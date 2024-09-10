Конгрес вимагав надати йому стратегію до початку червня.

Адміністрація президента США Джо Байдена надіслала Конгресу секретний звіт про свою стратегію у війні в Україні. Як пише Reuters із посиланням на три поінформовані джерела, це сталося за кілька місяців після закінчення дедлайну, встановленого в законопроєкті про виділення 60 мільярдів допомоги Україні, який законодавці ухвалили у квітні.

Як зазначив помічник одного з конгресменів, довгоочікувана доповідь надійшла до законодавців у понеділок, і в них ще не було можливості ознайомитися з нею. Два інших джерела також підтвердили отримання звіту.

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Зазначається, що Конгрес просив адміністрацію Байдена представити детальну стратегію для України до початку червня. Через кілька тижнів після того, як після закінчення встановленого терміну не було представлено жодного звіту, деякі члени Конгресу заявили, що вони розчаровані і збираються розглянути питання про блокування подальшого фінансування, пише Reuters.

Наприкінці серпня сенатор Джим Ріш із Комітету з міжнародних відносин у коментарі Reuters з приводу доповіді сказав, що він підтримує надання допомоги Україні, але "не збирається робити це наосліп".

"З найперших днів війни Путіна проти України ми просили адміністрацію Байдена-Гарріс розробити стратегію того, як США і наші союзники можуть допомогти Україні виграти війну. Коли вони не відповіли на наші запити, ми законодавчо зобов'язали надіслати стратегію в Конгрес, але крайній термін минув, а відповіді так і немає", - сказав Ріш.

Він додав, що президент Джо Байден і віцепрезидентка Камала Гарріс мають розробити стратегію не тільки для конгресу, а й для американського народу, а "їхня бездіяльність свідчить про те, що в них її немає або вони бояться нею поділитися".

США і війна в Україні - новини

Як писав Reuters, у Пентагоні заявили, що удари по цілях глибоко всередині Росії американською та іншою західною зброєю не мають великого значення для захисту України від агресії Росії, оскільки "не допоможуть" Україні вразити більшу частину російської авіації.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна покаже розгорнутий план перемоги у війні чинному президенту США Джо Байдену, а також двом основним кандидатам у президенти - Камалі Гарріс і Дональду Трампу.

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