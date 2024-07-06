У Міністерстві оборони Грузії висловили жаль у зв'язку з рішенням США.

США в рамках перегляду двостороннього співробітництва з Грузією відклали на невизначений термін заплановані там навчання Noble Partner ("Гідний партнер"), заявили в Пентагоні. Навчання мали відбутися з 25 липня до 6 серпня.

Рішення, згідно із заявою, пов'язане зі звинуваченнями грузинського уряду на адресу США та інших західних партнерів у тому, що вони нібито чинили тиск на Грузію з метою відкриття другого фронту проти Росії для ослаблення тиску на Україну, а також в участі у двох спробах перевороту проти правлячої партії "Грузинська мрія". У Вашингтоні ці звинувачення назвали помилковими.

"Таким чином, уряд США вирішив, що зараз невідповідний час для проведення великомасштабних військових навчань у Грузії", - заявили в оборонному відомстві.

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У заяві наголошується, що рішення було непростим, і Вашингтон продовжить партнерство з владою Грузії, оскільки має намір і далі зміцнювати спроможності країни захищати свій суверенітет і підтримувати територіальну цілісність.

У Міністерстві оборони Грузії висловили жаль у зв'язку з рішенням США. У відомстві заявили, що США і Грузію у сфері оборони пов'язують партнерські відносини, що склалися десятиліттями, які ґрунтуються на спільних інтересах обох країн.

Відносини США і Грузії

Відносини Грузії із західними партнерами, зокрема США, погіршилися на тлі ухвалення грузинською владою закону "Про прозорість іноземного впливу", який спричинив хвилю протестів у Грузії. США запровадять візові обмеження проти людей, відповідальних за "підрив демократії" в Грузії у зв'язку з ухваленням закону про іноагентів.

На тлі безпрецедентної критики з боку Заходу і масових протестів усередині країни грузинська влада звинуватила колишнього американського посла Келлі Дегнан у підтримці двох спроб революції в Грузії. За словами прем'єр-міністра Іраклія Кобахідзе, якби ці спроби увінчалися успіхом, у Грузії було б відкрито другу лінію фронту.

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