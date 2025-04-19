Очікується, що найближчим часом чисельність американських військ у Сирії складатиме менш ніж 1000 осіб.

США виводять сотні військових із Сирії. Пентагон назвав це "консолідацією", що відображає зміну безпекової ситуації в регіоні, пише The Hill.

"Визнаючи успіх, якого Сполучені Штати досягли проти ІДІЛ, включно з її територіальною поразкою у 2019 році за президента Трампа, сьогодні міністр оборони наказав консолідувати американські сили в Сирії в рамках Об’єднаної об’єднаної оперативно-тактичної групи – операції Inherent Resolve для вибору місць у Сирії", – заявив речник Пентагону Шон Парнелл.

Парнелл уточнив, що скорочення буде "навмисним і заснованим на умовах процесом" і призведе до зменшення чисельності американських військ у Сирії до менш ніж 1000 осіб у найближчі місяці.

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The New York Times повідомила, що США закриють три з восьми передових баз у північно-східній Сирії, включаючи "Грін Віллідж", MSS Euphrates та ще один менший об’єкт. Загалом планується виведення близько 600 військовослужбовців.

Це скорочення перегукується з політикою Трампа в 2018 році, коли він намагався вивести всі сили з Сирії, що спричинило конфлікт з Пентагоном і відставку міністра оборони Джима Меттіса.

Виведення військ США з Сирії

Після падіння ІДІЛ у 2019 році США залишили в Сирії близько 900 військових для стримування бойовиків, іранських угруповань і Туреччини, яка вороже ставиться до курдських союзників США.

Попри запевнення Пентагону, що новий контингент дозволить "підтримувати тиск на ІДІЛ і реагувати на будь-які інші терористичні загрози", ситуація залишається напруженою. У 2024 році ІДІЛ здійснила щонайменше 44 атаки, а в 2023 — 294. У січні троє американських військових загинули внаслідок атаки іранського дрона в Йорданії.

Скорочення відбувається на тлі падіння режиму Башара Асада в грудні.

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