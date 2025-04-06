В Сирії залишаються понад 100 складів хімічної зброї, - NYT

Ризик зберігання хімічної зброї у неналежних умовах дуже високий, але це не всі загрози.

У Сирії після повалення режиму Башара Асада залишається понад 100 об'єктів зберігання хімічної зброї. Ймовірно, кількість складів набагато вища за ту, яку коли-небудь визнавав диктатор. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на оцінки міжнародної Організації із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ).

Організація прийшла до своїх висновків на основі даних зовнішніх дослідників, некомерційних груп і розвідувальних даних, наданих країнами-членами. Асад використовував зброю із зарином, хлором та іпритом проти повстанців і сирійських мирних жителів протягом понад десяти років громадянської війни.

У перші роки війни уряд визнав існування 27 об’єктів по виробництву та збереженню хімічної зброї. Ці об'єкти проінспектували експерти ОЗХЗ та наказали закрити їх.

Відео дня

Втім, режим Асада продовжував використовувати хімічну зброю принаймні до 2018 року. Ба більше, його уряд імпортував основні хімікати-прекурсори.

Деякі склади з хімічною зброєю можуть бути заховані в печерах або інших місцях, які важко знайти за допомогою супутникових знімків. Ризик того, що хімічна зброя не захищена належним чином, дуже високий. ОЗХЗ побоюється, що бойовики, які підтримують Асада, можуть отримати доступ до цієї хімічної зброї.

Сирія - останні новини

Раніше у виданні Al Arabia з посиланням на власні джерела повідомляли, що нова влада Сирії подала до Росії офіційний запит на екстрадицію поваленого диктатора-втікача Башара Асада. Росіяни вже відмовляли сирійцям у проханні повернути гроші, які вивів із країни Асад.

Крім того, видання Bild писало, що в Сирії тимчасовий уряд стратив сотні цивільних. У виданні зазначили, що найчастіше розстріли мирних жителів відбуваються в західних прибережних районах країни.

Вас також можуть зацікавити новини: