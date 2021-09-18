Американська сторона думає про можливість виплати компенсації сім'ям загиблих.

У Пентагоні визнали, що атака безпілотника США по Кабулу, в результаті якої загинули 10 цивільних осіб, у тому числі багато дітей, була "помилкою".

Про це заявив глава центрального командування ЗС США генерал армії США Кеннет Маккензі, пише CNN.

"Удар був нанесений на основі повної впевненості, що він зможе запобігти безпосередній загрозі нашим військовим і людям, яких евакуювали з аеропорту, але це було помилкою", - сказав він.

Маккензі вибачився за подію і додав, що несе повну відповідальність за цей удар.

"Я висловлюю найглибші співчуття сім'ям і друзям тих, хто загинув", - сказав він.

Американська сторона думає про можливість виплати компенсації сім'ям загиблих.

Як повідомляв УНІАН, жертвами авіаудару безпілотника США 29 серпня в Кабулі стали дев'ять членів однієї сім'ї, в тому числі шестеро дітей.

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Вибухи в Кабулі: деталі

Серія вибухів сталася 26 серпня біля аеропорту Кабула.

Відповідальність за теракт взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

Тоді президент США Джо Байден заявив, що американські військові продовжать евакуацію з Афганістану.

ЗС США пообіцяли вжити заходів щодо причетних до вибуху.

Автор: Олег Давигора