Перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до "Талібану" з аеропорту Кабула здійснила авіакомпанія Qatar Airways.

Літак катарської авіакомпанії Qatar Airways вивіз з Кабулу двох українських громадян.

Про це речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив у коментарі кореспонденту УНІАН.

Дипломат зазначив, що 9 вересня з міжнародного аеропорту Кабулу вилетів перший комерційний рейс після переходу влади в Афганістані до угруповання "Талібан". Зокрема, компанія Qatar Airways вивезла понад сто людей, переважна більшість - іноземці.

"На доручення міністра закордонних справ Дмитра Кулеби МЗС домовилося із катарською стороною про можливість евакуації громадян України цим рейсом. Наше посольство в Таджикистані запропонувало українцям в Афганістані виїхати до Дохи із подальшим поверненням до України комерційними авіалініями. Зголосилися лише двоє українців: мати та її неповнолітня дитина", - повідомив Ніколенко.Читайте також"Українські солдати були для нас ангелами": стали відомі подробиці операції українських військових з евакуації афганців із Кабулу

"Відповідно до домовленості, катарська сторона забезпечила їхнє перевезення до Дохи та тимчасове розміщення в Катарі безкоштовно. Рейс прибув до Дохи вчора о 20:00, громадяни пройшли ПЛР-тестування та очікують на результати. У разі отримання негативних результатів, вони зможуть найближчим часом повернутися до України. Сьогодні наших громадян відвідає консул, аби надати їм необхідну консульську допомогу", - додав він.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Президент Афганістану Ашраф Гані виїхав з країни.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

У зв’язку з цим США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян з Афганістану. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

30 серпня у Пентагоні заявили, що США завершили виведення свого військового контингенту, а також евакуацію американських громадян і біженців з Афганістану. На цьому тлі в повідомленні Управління цивільної авіації США відзначили, що аеропорт Кабула тепер ніким не контролюється, а над афганською столицею не здійснюється управління повітряним рухом.

9 вересня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що в Афганістані 159 українських громадян просять про евакуацію.

Автор: Віталій Саєнко