22-річному чоловіку "світить" до 12 років позбавлення волі.

У Києві працівник столичного банку виніс з установи 400 тисяч доларів. Його затримали, однак гроші досі не знайшли.

Як повідомляють у відділі комунікації поліції Києва, охоронці однієї зі столичних фінансових установ заявили їм, що виявили нестачу великої суми грошей. Зя'ясувалося, що до зникнення коштів причетний 22-річний працівник банку.

"Виявилось, що під час чергової процедури обліку підозрюваний скористався моментом й заховав до свого рюкзака чотири пакунки валюти готівкою та вийшов на обідню перерву. Пізніше, у той же день, в ході перерахунку інші співробітники банку виявили нестачу на суму близько 16 млн гривень", - сказано в повідомленні. Відео дня

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (Привласнення майна, шляхом зловживання особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах). Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Також поліцейські встановлюють місцезнаходження грошей.

В Україні побільшало банкрутів: що відомо

Раніше повідомлялося, що за останні п'ять років в країні було відкрито майже дві тисячі справ про банкрутство фізичних осіб. Лише за чотири місяці цього року на банкрутство подали понад 340 українців.

Кількість справ про неплатоспроможність людей зросла у 2,2 рази у порівнянні до відповідного періоду минулого року.

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